Верховный суд даст еще один шанс неплательщикам налогов

Пока в законодательстве имеется противоречие, указывает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Статья 28.1 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного преследования, если ущерб возмещен до передачи дела в суд. Но Уголовный кодекс (ст. 76.1 и примечания к ст. 198–199.1) предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае полной уплаты недоимки, пеней и штрафа. При этом освобождение не ставится в зависимость от момента возмещения или других условий, говорит Зарипов.