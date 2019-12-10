Верховный суд даст еще один шанс неплательщикам налогов
Верховный суд предлагает дать еще одну возможность обвиняемым в налоговых преступлениях погасить долг перед бюджетом и избежать уголовной ответственности. Суд подготовил поправки в ст. 28.1 («Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба») Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России, сегодня, 10 декабря, их рассматривает пленум Верховного суда.
Сейчас избежать уголовного преследования можно только на стадии следствия до передачи дела в суд. Такое ограничение, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «существенно влияет на правовое положение лиц, выполнивших те же требования несколько позже, в ходе судебного разбирательства». Оно и не позволяет суду активно применять нормы закона, стимулирующие добровольное возмещение ущерба.
Подготовленные Верховным судом поправки в УПК предусматривают возможность освобождения обвиняемых в налоговых преступлениях от уголовной ответственности в случае погашения задолженности не только до начала судебного разбирательства, но и в ходе процесса до удаления суда на вынесение приговора.
Поправки согласованы с Главным государственно-правовым управлением президента, заявил председатель коллегии Верховного суда по уголовным делам Владимир Давыдов. Масштаб проблемы он оценить не взялся, так как отсутствует статистика. Даже если о намерении возместить ущерб кто-то и заявлял в ходе судебного процесса, то просто получал отказ, объясняет судья.
Пока в законодательстве имеется противоречие, указывает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Статья 28.1 УПК РФ предусматривает прекращение уголовного преследования, если ущерб возмещен до передачи дела в суд. Но Уголовный кодекс (ст. 76.1 и примечания к ст. 198–199.1) предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае полной уплаты недоимки, пеней и штрафа. При этом освобождение не ставится в зависимость от момента возмещения или других условий, говорит Зарипов.
Предложение пленума Верховного суда позволит обвиняемым не бояться доводить дело до суда и повысит возможности для судебной защиты своих прав, продолжает Зарипов. Однако по-прежнему не решен вопрос о том, как лицо будет освобождаться от ответственности в связи с возмещением ущерба после вынесения приговора. Ведь УК предусматривает безусловное освобождение от ответственности, поэтому необходимо создать полноценный процессуальный механизм реализации права лица на освобождение от ответственности, доработав законопроект ко второму чтению, резюмирует Зарипов.