Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода

Следственное управление УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», говорится в постановлении следователя, датированном 25 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близких к предприятию.