Минпромторг заявил о пропаже сотен тонн взрывчатых веществ с оборонного завода
Из них могли сделать промышленную взрывчатку для последующей продажи
Следственное управление УМВД по Стерлитамаку (Башкирия) возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», говорится в постановлении следователя, датированном 25 ноября. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два человека, близких к предприятию.
ФКП «Авангард» (Стерлитамак) производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Министерства обороны, а также занимается утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня. «Авангард» подведомствен Министерству промышленности и торговли.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью