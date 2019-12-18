Как Госдума боролась с интернетом и протестами в осеннюю сессию

В осеннюю сессию Госдума приняла более 200 законов, а приоритетом для нее стало законодательное обеспечение послания президента, заявил на закрытии сессии в среду председатель Думы Вячеслав Володин. По его оценке, эта работа выполнена на 81%: по 70 из 86 пунктов программы законы приняты и вступили в силу. Среди других важнейших решений он назвал одобрение федерального бюджета и принятие мер по поддержке развития села, а также акцентировал внимание на повышении качества вносимых в Думу законопроектов.