Политика

Как Госдума боролась с интернетом и протестами в осеннюю сессию

Новые запретительные законы все чаще вторгаются в сферу информации и цифровизации
Елена Мухаметшина
Осенняя сессия запомнилась запредельными масштабами репрессивного и ограничительного законотворчества /Максим Стулов / Ведомости

В осеннюю сессию Госдума приняла более 200 законов, а приоритетом для нее стало законодательное обеспечение послания президента, заявил на закрытии сессии в среду председатель Думы Вячеслав Володин. По его оценке, эта работа выполнена на 81%: по 70 из 86 пунктов программы законы приняты и вступили в силу. Среди других важнейших решений он назвал одобрение федерального бюджета и принятие мер по поддержке развития села, а также акцентировал внимание на повышении качества вносимых в Думу законопроектов.

Между тем наибольший резонанс осенью вызвали законопроекты, о которых Володин не упомянул: их общей чертой является желание запугать несогласных.

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