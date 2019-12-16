Депутаты отметили окончание своей работы игрой в бильярд
За два дня до закрытия осенней сессии комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи провел открытый кубок Госдумы по бильярду. Турнир прошел в понедельник в бильярдном центре «Нескучный сад» в здании Российской академии наук, в нем приняли участие команды Госдумы, Совета Федерации и Министерства иностранных дел. Самой высокопоставленной оказалась думская команда, в которую вошли председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ), а также три единоросса – член комитета по аграрным вопросам Виктор Казаков, член комитета по обороне Иван Тетерин и член комитета по бюджету и налогам Дмитрий Юрков. Две другие команды были куда менее представительными – например, в сборной верхней палаты не было ни одного сенатора, вместо которых играли сотрудники аппарата.
В анонсе мероприятия, которое проходило уже в четвертый раз, говорилось, что «целью турнира является пропаганда здорового образа жизни, а также создание благоприятной атмосферы для расширения межведомственного диалога между представителями высших законодательных и исполнительных органов власти». Сообщение о предстоящем турнире было размещено и на сайте Госдумы. Харитонов как постоянный участник кубка заявил на его открытии, что «бильярд испокон веков – это русский вид отдыха, спорта, физкультуры, и на самом деле в молодой современной России эта игра популярна среди всех возрастов». В соседнем помещении в это время проходил детский бильярдный турнир.
Участники соревнования играли за семью столами. «Заполните, пожалуйста, протокол», – периодически говорил ведущий турнира, предлагая участникам записать результаты партий. Депутаты Госдумы играли гораздо лучше соперников и все четверо вышли в четвертьфинал. «Раз кубок Госдумы, то мы не можем не принимать участие», – пояснил один из депутатов, подчеркнув, что турнир проходит в день, когда в палате нет пленарного заседания. Раньше в Думе был бильярдный стол и во время большого перерыва депутатам даже удавалось поиграть, рассказал собеседник, посетовав, что «сейчас регламент не позволяет». По словам депутатов, они постоянно принимают участие в различных турнирах по бильярду, которые проходят в Москве.
В итоге обладателем кубка стал единоросс Юрков, второе место занял Харитонов. Третье и четвертое место, согласно турнирной таблице, разделили член команды МИДа Иван Медведский и депутат Тетерин.
По понедельникам у Госдумы нет пленарных заседаний, проходят лишь заседания комитетов и совета палаты. Но в этот понедельник в Доме Союзов проходит заседание президиума Совета законодателей и самого Совета, в котором участвуют и депутаты Госдумы. На среду запланировано последнее заседание осенней сессии, на котором, как предполагается, выступят председатель Думы Вячеслав Володин и председатель правительства Дмитрий Медведев. Первое после новогоднего перерыва пленарное заседание состоится 14 января, но до этого, как подчеркивается на думском сайте, запланированы четыре с половиной недели «работы с избирателями» в регионах.