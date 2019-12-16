Депутаты отметили окончание своей работы игрой в бильярд

За два дня до закрытия осенней сессии комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи провел открытый кубок Госдумы по бильярду. Турнир прошел в понедельник в бильярдном центре «Нескучный сад» в здании Российской академии наук, в нем приняли участие команды Госдумы, Совета Федерации и Министерства иностранных дел. Самой высокопоставленной оказалась думская команда, в которую вошли председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ), а также три единоросса – член комитета по аграрным вопросам Виктор Казаков, член комитета по обороне Иван Тетерин и член комитета по бюджету и налогам Дмитрий Юрков. Две другие команды были куда менее представительными – например, в сборной верхней палаты не было ни одного сенатора, вместо которых играли сотрудники аппарата.