Госдума поддержала арест на 15 суток для иноагентов

За грубое нарушение закона о СМИ — иноагентах возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток . Для граждан предусмотрен также штраф в размере до 100 000 руб., для должностных лиц – до 200 000 руб., для юрлиц – до 5 млн руб . Под грубым нарушением понимается происходящее более двух раз в год нарушение закона о СМИ-иноагентах. Этот статус предполагает маркировку материалов и дополнительную отчетность.