Госдума поддержала арест на 15 суток для иноагентов
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о наказании для тех, кто признан иностранными агентами, говорится на сайте нижней палаты парламента. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появится новая статья 19.34.1 (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента).
Санкции коснутся любого лица, «информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Значит, речь может идти и о гражданах, которые получают средства из-за границы и ретранслируют информацию зарубежных СМИ, уже признанных иностранными агентами. Сейчас таких СМИ 10, в том числе «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии». Информация таких о физических лицах будет включаться в тот же реестр, куда включают СМИ-иноагенты, реестр должен будет вести Минюст.
За первое нарушение порядка деятельности СМИ — иноагента предусмотрены низкие штрафы: для граждан – 10 000 руб., для должностных лиц – 50 000 руб., для юрлиц – 500 000 руб. За повторное нарушение закона граждан уже предлагается штрафовать на 50 000 руб., должностных лиц – на 100 000 руб., юрлиц – на 1 млн руб.
За грубое нарушение закона о СМИ — иноагентах возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Для граждан предусмотрен также штраф в размере до 100 000 руб., для должностных лиц – до 200 000 руб., для юрлиц – до 5 млн руб. Под грубым нарушением понимается происходящее более двух раз в год нарушение закона о СМИ-иноагентах. Этот статус предполагает маркировку материалов и дополнительную отчетность.
Соответствующие поправки должны вступить в силу с 1 февраля 2020 г.
Закон об иностранных СМИ-иноагентах Госдума приняла в 2017 г. В случае отказа СМИ регистрироваться в качестве иноагента ему будет запрещено вести деятельность в России.
2 декабря президент Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов. Согласно ему, иноагентами теперь могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании (если получают деньги из-за рубежа).