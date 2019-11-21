Кто может быть признан иностранным агентом
Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий признавать иноагентом практически любое физическое лицо, которое получает средства из-за границы и при этом ретранслирует информацию зарубежных СМИ, признанных иностранными агентами. В законе говорится о материалах, которые как созданы, так и распространены такими организациями (реестр иноагентов ведет Минюст, включая в него юрлица по согласованию с МИДом).
Проект принятого сегодня закона был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2017 г. Это произошло сразу после того, как в законе о СМИ установили понятие «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», приравняв их по части обязанностей к некоммерческим организациям (НКО), выполняющим функции иностранного агента.
На сегодняшний день иноагентами в России признаны 10 СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии».
Поправки касаются не только физических, но и любых «юридических лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, или иностранных структур без образования юридического лица независимо от их организационно-правовой формы». Сведения о них будут внесены в реестр Минюста.
Кроме того, юрлица, которые уже были признаны СМИ-иноагентами, обязаны создать российское юрлицо до 1 февраля 2020 г. К ним будут применяться отдельные положения закона об НКО – иностранных агентах, в частности, все материалы будут специальным образом промаркированы.
В случае невыполнения требований закона, Роскомнадзор сможет ограничить доступ к «информационному ресурсу соответствующего лица». Порядок ограничения и возобновления доступа к информационному ресурсу еще должно установить правительство, следует из принятых поправок.
Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике, соавтор поправок Леонид Левин сказал, что журналисты, работающие в СМИ, ранее внесенных в реестр иноагентов, не будут автоматически признаваться иноагентами. По его словам, «если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски появления статуса иноагента возможны». Получение зарплаты от СМИ-иноагента не означает, что журналист автоматически становится иноагентом, считает Левин.
Партнер юридической компании «Юстерс» Максим Чернавин подчеркивает, что по тексту этого закона «любое лицо, которое распространяет материалы, созданные иностранным СМИ, и получающее любые средства из-за рубежа, может быть признано иноагентом»: «При этом не важно, что это за иностранное лицо, даже если ваша бабушка из Латвии вам прислала деньги на оплату учёбы, то вы иноагент». Закон будет работать выборочно, распространяя режим иноагентов вслед за юрлицами и на физлиц, считает он.
«Это реактивная политика в чистом виде, а не право, – говорит старший партнер КА Pen & Paper Константин Добрынин. – В законе должны быть чётко прописаны все дефиниции, понятные критерии, не должно быть пространства для усмотрения, потому что это в нашей стране приводит к коррупции и нарушению прав и свобод граждан. В нынешнем виде под действие закона может попасть любой интернет-пользователь, выражающий свою точку зрения о политической обстановке, попросту сделав репост сообщения СМИ из «черного списка». Отчасти в зоне риска окажутся и гражданские активисты, поскольку из прочтения закона следует, что он может применяться адресно, а это означает риск манипуляций, так как используемые в нем формулировки максимально абстрактны». Добрынин отмечает, что в законе отсутствует даже указание на то, что должна учитываться цель получения денежных средств при определении того, считать ли человека или юрлицо СМИ – иностранным агентом. Даже если гражданин репостнул колонку блогера-иноагента, но при этом работает в НИИ и получает гранты из-за границы, то он рискует сам попасть в число СМИ – иностранных агентов, говорит эксперт.
Сейчас на рассмотрении Госдумы также находится законопроект о введении в КоАП штрафа до 5 млн руб. за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента. Предполагается, что закон о штрафе вступит в силу 1 февраля 2020 г. На данный момент проект одобрен в первом чтении.