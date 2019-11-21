Кто может быть признан иностранным агентом

«Это реактивная политика в чистом виде, а не право, – говорит старший партнер КА Pen & Paper Константин Добрынин. – В законе должны быть чётко прописаны все дефиниции, понятные критерии, не должно быть пространства для усмотрения, потому что это в нашей стране приводит к коррупции и нарушению прав и свобод граждан. В нынешнем виде под действие закона может попасть любой интернет-пользователь, выражающий свою точку зрения о политической обстановке, попросту сделав репост сообщения СМИ из «черного списка». Отчасти в зоне риска окажутся и гражданские активисты, поскольку из прочтения закона следует, что он может применяться адресно, а это означает риск манипуляций, так как используемые в нем формулировки максимально абстрактны». Добрынин отмечает, что в законе отсутствует даже указание на то, что должна учитываться цель получения денежных средств при определении того, считать ли человека или юрлицо СМИ – иностранным агентом. Даже если гражданин репостнул колонку блогера-иноагента, но при этом работает в НИИ и получает гранты из-за границы, то он рискует сам попасть в число СМИ – иностранных агентов, говорит эксперт.