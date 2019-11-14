Как глушить «вражеские голоса» в 2019 году

В среду комитет Госдумы по информполитике одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о дополнительном регулировании иностранных СМИ – иноагентов (статус введен в 2017 г., таких СМИ девять, в том числе «Радио Свобода» и «Голос Америки»). Они, в частности, уточняют основания, на которых иноагентом может быть признано физлицо (до сих пор этот статус мог быть присвоен только юрлицу): если человек участвует в создании и/или распространении информации СМИ-иноагента (или созданного им российского юрлица) и получает деньги из иностранных источников или от российских компаний с иностранным финансированием. За нарушение предлагаются серьезные штрафы: для граждан – до 100 000 руб.