Новая агентурная политика

Российской политической и силовой бюрократии нужны все новые враги, чтобы подтверждать свою нужность и расширять зону контроля. Госдума с подачи комитета по информполитике готовится расширить зону токсичности СМИ-иноагентов, предлагая распространять статус иноагента и соответствующие поражения в правах на всех журналистов, которые сотрудничают со СМИ-иноагентами на возмездной основе: поправки планируется принять уже на следующей неделе.

Формально все дополнения в закон об иноагентах принимаются в ответ на действия иностранцев – в этой логике после признания Russia Today иноагентом в США Госдума в 2017 г. приняла поправку, распространяющую требования закона и на СМИ, после чего в реестре иноагентов разом оказались «Радио Свобода», «Голос Америки» и их партнеры в регионах. До распространения статуса иноагентов на сотрудников редакций в США, однако, дело не дошло – так что Госдума в погоне за агентами, врагами и шпионами, разнообразно угрожающими родине за деньги, вышла теперь на шаг вперед.

Симптоматично, что маркером – основанием для признания иноагентом снова названы деньги. Такая фиксация на материальных стимулах – типично чекистский ход мысли, где деньги – один из рабочих инструментов вербовки рационального по-своему агента, с помощью которого им можно управлять (идейных, не берущих деньги, людей остается только убеждать). В этом смысле логично, что полномочия по ведению реестра предлагается передать от Минюста Генпрокуратуре по согласованию с МИДом: силовые методы – силовикам.

Распространение норм закона на физлиц открывает возможность фактически персонального террора – и именно так это и будет воспринято в мире, рассуждает политолог Александр Кынев. Публично людей будут называть, по сути, шпионами, вносить в черные списки за то, что у них иные политические взгляды, которые они высказывают в каких-то «не тех» СМИ. Это уже идеологические по сути репрессии, совершенно иное качество политического режима, считает Кынев: «Если кто-то хочет публично объявить себя диктатурой, то это хороший способ».

Как и в случае с НКО и СМИ, статус иноагента не только физически осложняет жизнь (отчетами, проверками), но и в целом стигматизирует его носителя. Однако опыт НКО-агентов показывает, что они, как правило, продолжают работать, пусть и под другим юрлицом: так и сотрудники потенциальных СМИ-иноагентов едва ли обратятся в лоялистов от одной только угрозы внесения в реестр агентов.