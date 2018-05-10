Число новых иностранных агентов год от года сокращается в разы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Всего по состоянию на 27 апреля 2018 г. в реестре побывала 171 НКО (сейчас там 76 организаций) Сергей Карпов / ТАСС

В 2017 г. 38 некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов, получили из-за рубежа 603,5 млн руб., а все 4673 НКО России – 69,4 млрд, говорится в ежегодном докладе Минюста об НКО-агентах («Ведомости» с ним ознакомились). Основные поступления шли из США, Швейцарии, Германии и Великобритании. Средства тратились на разработку «эффективных механизмов юридической и социальной защиты лиц, пострадавших от нарушений прав и свобод», поддержку правозащитных организаций и правовое просвещение, проведение конференций для представителей власти и СМИ и т. д.

В 2017 г. в реестр агентов было включено 16 новых организаций – втрое меньше, чем в 2016 г., и впятеро меньше, чем в 2015 г. Всего по состоянию на 27 апреля 2018 г. в реестре побывала 171 НКО (сейчас там 76 организаций), 25 из них подали заявления добровольно. 22 НКО в 2017 г. подали заявления на выход из реестра, 15 заявок были удовлетворены. 19 НКО исключили из реестра в связи с ликвидацией, пять из них – по решению судов.