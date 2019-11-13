Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами

Подобный статус для иностранных СМИ был узаконен в конце 2017 г., тогда же в реестр агентов в ответ на признание в США агентом телеканала Russia Today были включены девять американских СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». В декабре 2018 г. группа парламентариев предложила включать в число агентов и российских граждан, распространяющих информацию «для неограниченного круга лиц» и получающих деньги из-за рубежа. Проект одобрили в первом чтении в январе 2018 г., а в начале этой недели сенатор Андрей Климов и депутат Василий Пискарев предложили к нему поправки. В частности, главными признаками физлица-агента они решили сделать распространение материалов СМИ-агентов (или участие в их создании) и получение средств из-за границы. Кроме того, все агенты, включая и физлиц, должны будут учредить российское юрлицо, на которое будут распространяться все требования закона об агентах, включая более подробную и частую отчетность перед Минюстом, ежегодный аудит и обязанность маркировать материалы.