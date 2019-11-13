Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект, позволяющий наделять российских граждан статусом «иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента». Агентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из-за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Подобный статус для иностранных СМИ был узаконен в конце 2017 г., тогда же в реестр агентов в ответ на признание в США агентом телеканала Russia Today были включены девять американских СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». В декабре 2018 г. группа парламентариев предложила включать в число агентов и российских граждан, распространяющих информацию «для неограниченного круга лиц» и получающих деньги из-за рубежа. Проект одобрили в первом чтении в январе 2018 г., а в начале этой недели сенатор Андрей Климов и депутат Василий Пискарев предложили к нему поправки. В частности, главными признаками физлица-агента они решили сделать распространение материалов СМИ-агентов (или участие в их создании) и получение средств из-за границы. Кроме того, все агенты, включая и физлиц, должны будут учредить российское юрлицо, на которое будут распространяться все требования закона об агентах, включая более подробную и частую отчетность перед Минюстом, ежегодный аудит и обязанность маркировать материалы.
«Я считаю, что во всех случаях принятия решений о включении физического лица в реестр орган власти должен будет обосновать связь между поступлением иностранных средств и распространением материалов», – сказал журналистам председатель комитета по информполитике Леонид Левин. Он также заверил, что законопроект не будет использоваться против блогеров: «Это создание в нашем законодательстве <...> возможности зеркально реагировать на подобные действия Запада. Закон будет избирательным». Это также не означает, что все сотрудники, например, «Радио Свобода» будут признаны агентами, подчеркнул депутат: «Но если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски включения в списки иностранных агентов возможны». Во втором и третьем чтении законопроект может быть принят уже на следующей неделе.
Человек в комитете по информполитике поясняет, что создавать юрлица будут обязаны только те признанные агентами россияне, чьи блоги имеют большую аудиторию. Сотрудникам же изданий-агентов или людям, просто распространившим информацию СМИ-агента, делать это не нужно, уверяет он.
Между тем комитет Госдумы по законодательству в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности СМИ – иностранного агента, сообщил «Интерфакс». Граждане заплатят за это от 10 000 до 100 000 руб. (в случае неоднократного нарушения), должностные лица – от 50 000 до 200 000 руб., юридические лица – от 500 000 до 5 млн руб.
Представитель «Радио Свобода» от комментариев отказался, представитель «Голоса Америки» не ответил на вопросы «Ведомостей».
Подобные законы живут независимо от намерений авторов, а этот законопроект широкий и применяться будет выборочно, считает юрист Кирилл Коротеев: «Любой репост может стать поводом к внесению в реестр, но преследовать будут тех, у кого есть доходы из-за рубежа. Хотя таких людей гораздо больше, чем кажется: те же госкомпании зарабатывают деньги и за рубежом, а их сотрудники получают зарплаты». Закон об НКО-агентах предполагает кроме маркировки дополнительную отчетность и аудит и от него больше всего пострадали небольшие организации, напоминает эксперт: «Здесь будет так же, когда придется платить за аудит из-за того, что разместил пост в Facebook».
Если статус агента дадут Навальному, то это ни у кого отношения к нему не изменит, скорее законопроект принимается для изоляции СМИ – иностранных агентов, полагает политолог Алексей Макаркин: «Люди будут задумываться, стоит ли перепечатывать сообщения такого СМИ, репостить его. Кроме того, под закон может подпасть значительная часть критически настроенной аудитории». Эта история напоминает закон о лайках и репостах, который вызвал не только критику из-за уголовного преследования, но и самоцензуру в соцсетях, отмечает эксперт: «Крайними могут оказаться самые разные люди, а это должно привести к большей осторожности, к оглядке людей на то, что они репостят».