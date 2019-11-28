Почти три четверти россиян говорят о несовпадении интересов власти и общества
72% россиян считают, что интересы власти и общества не совпадают, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальное значение с ноября 2007 г., прежний рекорд – 68% – был зафиксирован в октябре 2011 г., в преддверии зимних массовых протестов. По сравнению с предыдущим замером в декабре 2013 г. доля таких ответов выросла на 5 процентных пунктов. 53% от числа тех, кто говорит о расхождении интересов власти и общества, считают, что власть мало волнует, как живет народ, 19% сетуют на отсутствие обратной связи между теми, кто принимает политические решения, и населением, еще 16% полагают, что у власти и общества всегда разные цели и интересы.
Гнев против смирения
Данные опроса показывают характерное для общества двоемыслие – зависимость и уязвимость положения населения и безальтернативность ситуации, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Тот факт, что максимальное число россиян говорит о несовпадении интересов власти и общества, указывает на размывание того, что когда-то называли общественным договором. Раздражение властью проявляется по-разному – не только в негативной оценке правительства, Госдумы, «Единой России», но и в ощущении неэффективности и коррумпированности власти. У населения растет ощущение, что власть неэффективна и далека от общества и что ей нечем ему ответить». После прошлогодней пенсионной реформы, оскорбившей людей, социальное раздражение приобрело стойкий характер, считает социолог: «На фоне стагнации и сокращения расходов выросло понимание алчности власти. Но это смиренное сознание: люди понимают, что сделать ничего нельзя, в протест это не выливается».
Недовольство проявляют наиболее активные группы граждан, выше всего ощущение разрыва между властью и обществом у предпринимателей, специалистов и рабочих, продолжает Гудков: «Бизнес считает, что власть будет продолжать на него давить, рабочие и специалисты – что власть продолжит выжимать ресурсы из населения. У менее активных групп это проявляется по-другому: они, особенно бедные, считают, что власть живет за счет народа, но при этом есть и смирение, мнение, что надо терпеть, – это одна из важных характеристик массового сознания». Поддержка гражданами президента связана не с внутренней политикой, а с международной, с восстановлением авторитета России, но и она в последние месяцы слабеет, добавляет социолог: «Раздражение накапливается, идет медленная эрозия легитимности власти. Но должно произойти что-то экстраординарное, чтобы это переросло в действия со стороны населения».
Базис против надстройки
Отвечая на вопрос о доверии власти, люди в первую очередь мыслят в категориях «согласен ли я мириться с существующей властью» или «хочу ее заменить», считает политолог Николай Петров. Поскольку с заменой есть проблемы, люди считают власть неизбежным злом, но поддерживают ее, даже говоря, что она не интересуется мнением граждан, отмечает эксперт: «Такая динамика опасна для власти. Она показывает, что крымского синдрома нет, все внешнеполитические успехи «переварены» и уже не служат оправданием внутренним проблемам. А решить их власть не может, несмотря на все попытки». Сегодня главная проблема власти – разрыв между базисом, которым служил колоссально высокий рейтинг Владимира Путина, и политической надстройкой, выстроенной с 2014 г., продолжает Петров: «Поэтому встает вопрос, нужно ли укреплять базис или менять надстройку, делая ее не такой громоздкой. Укрепить базис за счет внешней политики власть не может, а во внутренней, несмотря на усилия с нацпроектами, растет убежденность людей в том, что власть их интересы не учитывает».
Выходом может стать перестройка системы и тут возможны разные варианты, указывает эксперт: «Дать свободу регионам, бизнесу, гражданам, чего власть делать не хочет, либо усиливать репрессии, чтобы держать людей в повиновении. Если бы власти ничего не надо было делать, а просто ждать, это было бы не страшно. Но ей нужно предпринимать действия, чтобы решить проблему-2024, переделывать политическую систему под Путина после окончания его президентского срока». До недавнего времени казалось, что, пока есть деньги, система будет поддерживаться в относительно спокойном состоянии, отмечает Петров: «Сегодня это выглядит так, что, даже если власть хочет осуществлять масштабные изменения, она не может этого сделать. На выборах осенью 2018 г. мы увидели, что если власть действует без учета изменений настроения общества, то получает болезненные, но пока чисто имиджевые проигрыши. Однако дальше нас ждут выборы в Госдуму и президента, поэтому надо делать какие-то шаги по изменению политической системы. Но это будет сложно в условиях, когда граждане настроены пусть и пассивно, но враждебно пассивно».