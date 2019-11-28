Почти три четверти россиян говорят о несовпадении интересов власти и общества

Выходом может стать перестройка системы и тут возможны разные варианты, указывает эксперт: «Дать свободу регионам, бизнесу, гражданам, чего власть делать не хочет, либо усиливать репрессии, чтобы держать людей в повиновении. Если бы власти ничего не надо было делать, а просто ждать, это было бы не страшно. Но ей нужно предпринимать действия, чтобы решить проблему-2024, переделывать политическую систему под Путина после окончания его президентского срока». До недавнего времени казалось, что, пока есть деньги, система будет поддерживаться в относительно спокойном состоянии, отмечает Петров: «Сегодня это выглядит так, что, даже если власть хочет осуществлять масштабные изменения, она не может этого сделать. На выборах осенью 2018 г. мы увидели, что если власть действует без учета изменений настроения общества, то получает болезненные, но пока чисто имиджевые проигрыши. Однако дальше нас ждут выборы в Госдуму и президента, поэтому надо делать какие-то шаги по изменению политической системы. Но это будет сложно в условиях, когда граждане настроены пусть и пассивно, но враждебно пассивно».