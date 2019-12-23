Регионы отменяют партсписки на горвыборах в пользу «Единой России»
Все больше регионов в преддверии осенних выборов 2020 г. переходят на чисто мажоритарные выборы в гордумы своих столиц. На прошлой неделе такое решение принял парламент Нижегородской области, одновременно сократив число депутатов с 47 до 35 человек. В Астрахани аналогичный законопроект принят в первом чтении, такие же поправки внесены в горсовет Владимира. В Ульяновской области принят закон, который позволит трем крупнейшим городам региона (Ульяновск, Новоульяновск и Димитровград) самостоятельно перейти со смешанной системы на мажоритарную. В Костроме публичные слушания по соответствующим поправкам в устав города прошли в декабре, а в Магадане они намечены на январь. Наконец, президиум гордумы Ижевска в начале декабря поддержал предложение о снижении числа депутатов и изменении соотношения списочников и одномандатников с нынешних 21/21 на 25/10 в пользу последних.
Победы по одномандатным округам традиционно помогают «Единой России» компенсировать потери по партспискам из-за снижения рейтинга. Однако, как отмечалось в недавнем докладе фонда «Либеральная миссия», в сентябре 2019 г. одномандатники-единороссы выступили гораздо лучше там, где гордумы избирались по смешанной системе (победы в 83,6% округов), чем в городах с мажоритарной системой (60,8%). В частности, выдвиженцы партии власти не выиграли ни одного округа на выборах в горсоветы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Человек, близкий к администрации президента, говорит, что такая идея была именно в администрации, но кое-где решили «откатить назад» – например, в Новосибирске: «Есть концепция, что одномандатники спасают результат «Единой России». Но [есть и] обратная сторона медали: при увеличении числа округов понижается стоимость кампании и увеличиваются шансы менее ресурсных кандидатов. На региональных выборах такое сделать не получится, поскольку поправки нужно вносить в федеральное законодательство. Кроме того, выборы по округам в большей степени непартийные, а «Единая Россия» должна оставаться в повестке».
По словам человека в «Единой России», такие решения объясняются тенденцией на «деполитизацию муниципальных кампаний»: «Уровень гордум и местных советов – это прежде всего решение хозяйственных вопросов, в первую очередь благоустройства. Поэтому привязка депутата к конкретному округу позволяет наиболее эффективно отстаивать интересы конкретной территории». Есть политические кампании – выборы в Госдуму и заксобрания, где важна политическая повестка, а муниципальный уровень, напротив, требует кропотливой хозяйственной работы, добавляет партиец.
Видимо, был проведен аудит рисков и там, где сочли маловероятным повторение ситуации Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, решили продолжить движение в сторону большего мажоритарного представительства, предполагает политолог Виталий Иванов. Он также напоминает, что в Хабаровске перед выборами на краевом и городском уровне увеличивали мажоритарную долю и в итоге были проиграны два ключевых муниципалитета и заксобрание.
Снижение результата «Единой России» на выборах в гордумы по округам в последние годы имело место, хотя после тяжелого 2018 года в 2019-м партия в основном удерживала позиции, за исключением отдельных специфических территорий, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Но даже учитывая снижение ее результатов в последние пару лет, «Единая Россия» продолжает, как правило, выигрывать большинство выборов по округам. Запас технологической прочности здесь все равно повыше, чем при выборах по спискам». Другая причина изменений в том, что чем больше локализованных окружных кампаний, тем больше нужно организационных, кадровых, финансовых ресурсов на их проведение, отмечает эксперт: «Это могут себе позволить, да и то в разной степени, только относительно крупные партии. С одной стороны, здесь тоже возникает дополнительное изначальное преимущество для «Единой России», а с другой – такую фору перед малыми партиями получают все крупные парламентские партии». Главный фактор риска в данном случае в том, что чем меньше округ и чем ниже явка, тем больше вероятность того, что исход выборов решат несколько сотен, а то и десятков голосов, добавляет Бадовский.
После неудач единороссов на выборах 2018 г. в первую очередь по партспискам власть решила компенсировать это увеличением мажоритарной доли, так как по округам доля побед была выше, говорит политолог Александр Кынев: «До 2018 г. «Единая Россия» выигрывала по округам 90% мест в заксобраниях и горсоветах крупных городов, в прошлом году этот показатель снизился до 70%. И даже в 2019 г., несмотря на довольно комплиментарный для «Единой России» список регионов (выборы прошли в республиках Северного Кавказа и других административно управляемых территориях), победы по округам остались на уровне 70%». В 13 из 21 региональной столицы на выборах-2019 была чисто мажоритарная система и по тому же сценарию пойдет и кампания 2020 г., полагает эксперт. Такой тренд он считает вредным, поскольку это подрывает и без того слабую партийную систему: «Ослабление роли партий ударит по всем, в том числе и по «Единой России». Депутаты станут хуже управляемы, больше связаны с местными элитами, а не с партийной номенклатурой, ценность самих партий снизится, как и значимость карьеры в них».