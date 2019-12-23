Регионы отменяют партсписки на горвыборах в пользу «Единой России»

Снижение результата «Единой России» на выборах в гордумы по округам в последние годы имело место, хотя после тяжелого 2018 года в 2019-м партия в основном удерживала позиции, за исключением отдельных специфических территорий, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Но даже учитывая снижение ее результатов в последние пару лет, «Единая Россия» продолжает, как правило, выигрывать большинство выборов по округам. Запас технологической прочности здесь все равно повыше, чем при выборах по спискам». Другая причина изменений в том, что чем больше локализованных окружных кампаний, тем больше нужно организационных, кадровых, финансовых ресурсов на их проведение, отмечает эксперт: «Это могут себе позволить, да и то в разной степени, только относительно крупные партии. С одной стороны, здесь тоже возникает дополнительное изначальное преимущество для «Единой России», а с другой – такую фору перед малыми партиями получают все крупные парламентские партии». Главный фактор риска в данном случае в том, что чем меньше округ и чем ниже явка, тем больше вероятность того, что исход выборов решат несколько сотен, а то и десятков голосов, добавляет Бадовский.