Правящая партия Израиля определится с лидером накануне третьих за год выборов

По итогам сентябрьских выборов «Ликуд» получил 32 места, а левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» – 33. Стороны пытались договориться о создании правительства национального единства вплоть до середины декабря: сначала президент страны Реувен Ривлин поручил формирование коалиции Нетаньяху, а когда ему не удалось это сделать в отведенные четыре недели, мандат перешел к его главному оппоненту – лидеру «Кахоль-Лавана» Бени Ганцу. Он тоже с задачей не справился, и кнессет объявил о самороспуске, назначив внеочередные выборы на 2 марта 2020 г.