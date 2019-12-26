Австралия хочет заставить британцев забыть о Brexit

Великобритания, скорее всего, покинет ЕС к 31 января 2020 г., но некоторая неопределенность сохраняется. Джонсон не хочет продлевать переходный период отношений с блоком, который должен завершиться в конце 2020 г. Есть угроза, что стороны к тому времени не успеют заключить торговое соглашение. В свою очередь, Австралия хочет одной из первых договориться о свободной торговле с Великобританией. Летом Бирмингэм говорил, что Канберра может заключить сделку с Лондоном «за несколько месяцев или даже недель» после Brexit.