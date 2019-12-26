Австралия хочет заставить британцев забыть о Brexit
Австралийское туристическое ведомство Tourism Australia запустило крупнейшую рекламную кампанию страны в Великобритании за последние годы стоимостью 15 млн австралийских долларов ($10,4 млн). Цель кампании, главная роль в которой отведена поп-звезде Кайли Миноуг, – не допустить уменьшения числа британских туристов после Brexit, поскольку они очень важны для австралийской экономики.
Британцы – одни из самых многочисленных иностранных туристов в Австралии. К тому же они остаются в стране дольше и тратят больше других путешественников – в среднем около $3500 за 32 ночи, пишет Financial Times (FT). За 12 месяцев по октябрь 2019 г. они принесли местной экономике 3,4 млрд австралийских долларов ($2,4 млрд). Но за этот же период их число уменьшилось на 4% до 714 400 человек. Их приток сдерживали риски выхода Великобритании из Евросоюза без договоренностей 31 октября.
Теперь австралийские власти надеются, что уверенная победа консервативной партии Бориса Джонсона на досрочных выборах 12 декабря и последующее решение парламента одобрить его соглашение о выходе из Евросоюза вселят в людей уверенность и они станут чаще отдыхать в Австралии. «Важно, чтобы доходы от британских туристов продолжали расти», – цитирует FT министра торговли и туризма Австралии Саймона Бирмингэма.
Великобритания, скорее всего, покинет ЕС к 31 января 2020 г., но некоторая неопределенность сохраняется. Джонсон не хочет продлевать переходный период отношений с блоком, который должен завершиться в конце 2020 г. Есть угроза, что стороны к тому времени не успеют заключить торговое соглашение. В свою очередь, Австралия хочет одной из первых договориться о свободной торговле с Великобританией. Летом Бирмингэм говорил, что Канберра может заключить сделку с Лондоном «за несколько месяцев или даже недель» после Brexit.
Чтобы реклама точно не осталась незамеченной, она была показана прямо перед традиционной рождественской речью королевы Елизаветы II. В трехминутном ролике Миноуг исполняет песню Matesong («песня друзей»), в которой шуточно обыгрывается тема Brexit и обещан комфортный беззаботный отдых. «Год был тяжелым», но «вся Австралия любит вас, и мы никогда не будем судить вас», поется в песне. Также страна обещает, что всегда готова «подставить плечо», чтобы британцы могли «поплакать» на нем. Помимо Миноуг в ролике появляются известные австралийские спортсмены.
«Ежегодная рождественская речь королевы – важное событие в Великобритании, которое миллионы людей смотрят по телевизору и еще больше – онлайн», – отметила управляющий директор Tourism Australia Филлипа Харрисон (цитата по FT).
Тем не менее сейчас не лучшее время для посещения Австралии. В последние недели в стране стоит аномальная жара. 18 декабря средняя температура воздуха достигла рекордных 41,9 градуса по Цельсию, а в некоторых районах она достигала почти 50 градусов. Из-за этого в стране бушуют лесные пожары, и Сидней оказался окутан смогом. Власти Австралии опасаются, что это негативно отразится на туризме.