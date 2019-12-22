Одобрение соглашения о Brexit принесет премьеру Джонсону новые проблемы

В октябре Джонсон договорился с Брюсселем о внесении изменений в план выхода страны из ЕС, разработанный в 2018 г. правительством Терезы Мэй. Поправки коснулись самого спорного вопроса – режима ирландской границы и механизма «бэкстопа», из-за которого британский парламент трижды отклонял план Мэй. Вместо бэкстопа, предусматривающего сохранение Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС на время переходного периода после Brexit, стороны договорились о применении таможенных норм ЕС к товарам, следующим из Великобритании в ЕС через Северную Ирландию. При этом Северная Ирландия останется в таможенном пространстве Великобритании. Такой вариант в конце октября одобрила палата общин, проголосовав при этом против ускоренного принятия соответствующего законопроекта. Это не позволило премьеру осуществить Brexit до конца октября, как было ранее запланировано, и привело к досрочным выборам 12 декабря. На них консерваторы Джонсона получили в палате 365 мест из 650.