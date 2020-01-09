Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота
Администрация президента Абхазии назвала попыткой госпереворота штурм здания сторонниками оппозиции. Представитель администрации сказал агентству «Интерфакс», что «власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле».
По словам министра обороны республики Мираба Кишмарии, вооруженные силы республики не вмешиваются в происходящие политические события. По словам Кишмарии, армия Абхазии никогда не пойдет против народа.
По данным «Sputnik Абхазия», сотни сторонников оппозиции собрались в четверг, 9 января, на митинг в центре Сухуми, у здания администрации президента Рауля Хаджимбы. Они требуют новых выборов главы государства. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались стычки, а примерно в 13.00 по московскому времени начался штурм здания администрации. Протестующие разбили окна на первом этаже и выломали входные двери. Некоторые активисты попали внутрь здания администрации. «РИА Новости» сообщает о нескольких пострадавших, их госпитализировали. «Интерфакс» сообщает, что число участников акции превышает 1000 человек.
Политический кризис в Абхазии разгорелся с сентября прошлого года, когда в непризнанной республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: действующий глава республики Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник от партии «Амцараха» Алхас Квициния – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их в Верховном суде Абхазии, который отклонил его жалобу. На 9 января было назначено рассмотрение кассационной жалобы Квицинии на решение Верховного суда. Накануне партия «Форум народного единства Абхазии» и общественная организация ветеранов «Абааш» призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. Заявления оппозиции в организациях назвали «абсурдными и не поддающимися никакому цивилизованному правовому толкованию».
Оппозиция призвала главу республики Рауля Хаджимбу уйти в отставку. «Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Абхазии, политическая партия «Айтайра» обращается к Хаджимбе Раулю с призывом сложить свои полномочия», – говорится в заявлении партии, распространенном ИА «Абхазия-информ».