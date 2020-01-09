Власти Абхазии заявили о попытке госпереворота

Политический кризис в Абхазии разгорелся с сентября прошлого года, когда в непризнанной республике прошел второй тур выборов президента. В нем приняли участие два кандидата: действующий глава республики Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник от партии «Амцараха» Алхас Квициния – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их в Верховном суде Абхазии, который отклонил его жалобу. На 9 января было назначено рассмотрение кассационной жалобы Квицинии на решение Верховного суда. Накануне партия «Форум народного единства Абхазии» и общественная организация ветеранов «Абааш» призывали не реагировать на призывы оппозиции устроить акцию протеста. Заявления оппозиции в организациях назвали «абсурдными и не поддающимися никакому цивилизованному правовому толкованию».