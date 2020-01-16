Санкции ООН против Ирана в наступившем году снять не удастся
Вероятность снятия в наступившем году наложенных на Иран международных санкций ООН (которые должна поддерживать и Россия) становится все меньше. Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, часть санкций, включая запрет на продажу основных типов вооружений, могла быть снята уже в 2020 г. Как сообщила во вторник американская The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Великобритании, Франции и Германии ввести против этих стран пошлины на импорт автомобилей в размере 25%, если они не включат предусмотренный СВПД «механизм разрешения споров», который может остановить снятие санкций. Сами США не могут им воспользоваться, поскольку полностью вышли из СВПД в 2018 г.
Эти три европейские страны заявили о включении механизма во вторник: они и так собирались это сделать, отмечает The Washington Post, но стремились сохранить СВПД и были шокированы угрозами США. Европейцы объявили о запуске механизма после того, как Иран в начале января окончательно отказался от обязательств по сделке, ограничивающих обогащение урана. При этом Тегеран не заявлял об отказе от других элементов соглашения – в частности, от контроля МАГАТЭ за своей ядерной программой. Поэтапный отказ от ограничений на обогащение урана Иран начал летом 2019 г., мотивируя это тем, что европейцы так и не смогли обеспечить продажу иранской нефти в обход односторонних санкций, наложенных Трампом после выхода из СВПД.