Санкции ООН против Ирана в наступившем году снять не удастся

Эти три европейские страны заявили о включении механизма во вторник: они и так собирались это сделать, отмечает The Washington Post, но стремились сохранить СВПД и были шокированы угрозами США. Европейцы объявили о запуске механизма после того, как Иран в начале января окончательно отказался от обязательств по сделке, ограничивающих обогащение урана. При этом Тегеран не заявлял об отказе от других элементов соглашения – в частности, от контроля МАГАТЭ за своей ядерной программой. Поэтапный отказ от ограничений на обогащение урана Иран начал летом 2019 г., мотивируя это тем, что европейцы так и не смогли обеспечить продажу иранской нефти в обход односторонних санкций, наложенных Трампом после выхода из СВПД.