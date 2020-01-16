Удержится ли экс-премьер Дмитрий Медведев во главе «Единой России»

После утренней встречи думских единороссов с кандидатом в премьеры Михаилом Мишустиным Турчак рассказал, что накануне встречался с Медведевым. «Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совета безопасности, по совмещению этой позиции с председателем политической партии не существует. Дмитрий Медведев остался председателем партии «Единая Россия», – сообщил секретарь генсовета. «Единую Россию» Медведев возглавил в мае 2012 г., после того как покинул пост президента и стал премьером.