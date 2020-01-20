Мечта генпрокурора Юрия Чайки сбудется после его отставки
Прокуратуре во главе с Игорем Красновым могут вернуть функции следствия
Президент Владимир Путин в понедельник внес в Совет Федерации кандидатуру зампреда Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова для назначения на должность генпрокурора. Его предшественник, 68-летний Юрий Чайка, ушел с поста «в связи с переходом на другую работу», сообщила пресс-служба Кремля. Голосование сенаторов пройдет в среду, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко.
Генпрокуратура и СКР решение президента не комментировали. По мнению источника в органах судейского сообщества, Чайка вряд ли продолжит работу в высших судах – скорее речь идет о Совфеде или работе полпредом президента.
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