Мечта генпрокурора Юрия Чайки сбудется после его отставки

Президент Владимир Путин в понедельник внес в Совет Федерации кандидатуру зампреда Следственного комитета России (СКР) Игоря Краснова для назначения на должность генпрокурора. Его предшественник, 68-летний Юрий Чайка, ушел с поста «в связи с переходом на другую работу», сообщила пресс-служба Кремля. Голосование сенаторов пройдет в среду, заявила председатель палаты Валентина Матвиенко.