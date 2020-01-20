Новым генпрокурором станет бывший следователь по делу об убийстве Немцова
Генпрокурор Юрий Чайка покидает свой пост в связи с переходом на другую работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить новым генпрокурором замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова.
Куда переходит Чайка, в Кремле не уточнили. Он руководил Генпрокуратурой с июня 2006 г., а до этого семь лет был министром юстиции.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству обсудит кандидатуру Краснова на заседании во вторник, сообщил журналистам глава комитета Андрей Клишас. Совет Федерации рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании, 22 января.
Краснов поступил на работу в следственные органы прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011 – в СК. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курирует Главное следственное управление ведомства. Будучи следователем по особо важным делам при председателе СК, руководил следственными группами по расследованию убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участниками «Боевой организации русских националистов», курировал расследование дел в отношении бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых, республики Коми Вячеслава Гайзера и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем телеграм-канале, что его адвокаты неоднократно пересекались с Красновым и он оставил хорошее профессиональное впечатление. «С уверенностью можно утверждать, что зачистка 10 лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Краснова», – отмечает Чиков.
Краснов 13 января дал интервью «Коммерсанту», в котором, в частности, заявил, что низовая коррупция «создает благоприятный психологический фон для существования остальных ее форм, а также взращивает вертикальную коррупцию». По словам Краснова, для борьбы с низовой коррупцией нужно править законы и подзаконные акты. Кроме того, по его мнению, атмосферу, потворствующую коррупции, создают и крупные чиновники, которых нужно привлекать к ответственности.
Согласно данным декларации, доход Краснова за 2018 г. составил 4,5 млн руб. Ему принадлежит квартира площадью 124,3 кв. м и дача площадью 213,3 кв. м, его несовершеннолетний ребенок также владеет квартирой площадью 66,6 кв. м.