Новым генпрокурором станет бывший следователь по делу об убийстве Немцова

Краснов поступил на работу в следственные органы прокуратуры в 1997 г., с 2007 г. работал в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре, а с 2011 – в СК. В 2016 г. назначен заместителем председателя СК Александра Бастрыкина, курирует Главное следственное управление ведомства. Будучи следователем по особо важным делам при председателе СК, руководил следственными группами по расследованию убийства Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой участниками «Боевой организации русских националистов», курировал расследование дел в отношении бывших губернаторов Сахалинской области Александра Хорошавина, Кировской области Никиты Белых, республики Коми Вячеслава Гайзера и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.