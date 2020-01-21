Сможет ли Госдума требовать прекращения полномочий министров и вице-премьеров

По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, законопроект о поправках в Конституцию предлагает систему сдержек и противовесов, предлагает единую систему публичной власти и социальные моменты, которые будут регулироваться Конституцией. Госдума теперь кроме кандидатуры председателя правительства будет рассматривать и утверждать всех вице-премьеров и министров, кроме силовых – их будет назначать президент после консультации с Советом Федерации, напомнил Крашенинников. Он подчеркнул, что процедура рассмотрения поправок в Конституцию предусматривает поправки ко второму чтению. Крашенинников говорит, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию и ЦИК будут рассматривать процедуру всероссийского опроса и предлагать поправки по ней ко второму чтению. На предоставление поправок отводится 15 дней после первого чтения.