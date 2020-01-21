Сможет ли Госдума требовать прекращения полномочий министров и вице-премьеров
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о поправке в Конституцию и рекомендовал его принять в первом чтении. На пленарном заседании поправки в Конституцию в первом чтении рассмотрят уже в четверг, 23 января.
По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, законопроект о поправках в Конституцию предлагает систему сдержек и противовесов, предлагает единую систему публичной власти и социальные моменты, которые будут регулироваться Конституцией. Госдума теперь кроме кандидатуры председателя правительства будет рассматривать и утверждать всех вице-премьеров и министров, кроме силовых – их будет назначать президент после консультации с Советом Федерации, напомнил Крашенинников. Он подчеркнул, что процедура рассмотрения поправок в Конституцию предусматривает поправки ко второму чтению. Крашенинников говорит, что рабочая группа по разработке поправок в Конституцию и ЦИК будут рассматривать процедуру всероссийского опроса и предлагать поправки по ней ко второму чтению. На предоставление поправок отводится 15 дней после первого чтения.
В заключении комитета говорится, рассказал Крашенинников, что ко второму чтению требуется уточнить вопрос, может ли Госдума требовать прекращения полномочий конкретного министра или вице-премьера, а также что будет в случае, если Госдума не утвердит кандидатуру того или иного министра.
Членов комитета, кроме того, заинтересовало, откуда в поправках появляется слово «сенатор». «Мы что, в США»? – возмущался депутат от ЛДПР Сергей Иванов. На это Крашенинников ответил, что, возможно, нужна будет редакционная правка, которую можно рассмотреть в ходе второго чтения. А на вопрос, почему запрет на иностранное гражданство в Конституции не распространяется на прокуроров, Крашенинников сказал, что такое возможно. «Надо еще на участковых», – пошутил один из членов комитета.
Госдума дала всего лишь один день на отзывы регионам, Совету Федерации, правительству, законодательным собраниям регионов и Конституционному и Верховному судам. Отзывы должны поступить до 22 января, такое решение во вторник принял Совет Думы. Три думские фракции – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» – уже заявили, что поддержат в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. В КПРФ сказали, что примут решение позже на заседании фракции.
Владимир Путин в понедельник внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, которые анонсировал 15 января в послании Федеральному собранию. Рабочая группа успела до внесения законопроекта президентом провести лишь два заседания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с проведением конституционной реформы тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке. По его словам, «это абсолютно понятная и ясная реальность».