Силовой блок правительства остался почти неизменным

В сравнении с беспрецедентным обновлением экономического блока правительства перестановки в политико-силовом блоке оказались минимальными: новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост вице-премьера – руководителя аппарата и курировавший административную реформу. Он сменит другого хорошего знакомого Медведева, Александра Коновалова, который возглавлял Минюст с 2008 г. и считался одним из самых закрытых министров.