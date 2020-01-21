Силовой блок правительства остался почти неизменным
Перестановки в нем подчиняются иной логике, объясняют эксперты
В сравнении с беспрецедентным обновлением экономического блока правительства перестановки в политико-силовом блоке оказались минимальными: новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, занимавший в правительстве Дмитрия Медведева пост вице-премьера – руководителя аппарата и курировавший административную реформу. Он сменит другого хорошего знакомого Медведева, Александра Коновалова, который возглавлял Минюст с 2008 г. и считался одним из самых закрытых министров.
Скорый уход Коновалову прочили многажды, последний раз – в сентябре 2017 г., когда его заместителем стал бывший руководитель управления президента по противодействию коррупции Олег Плохой. Но министру удавалось сохранить работу, хотя выдающихся результатов Минюст не показывал.
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