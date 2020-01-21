Путин утвердил состав нового правительства
Президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Всего у премьера будет девять заместителей, в том числе один первый – им станет Андрей Белоусов, который с 2013 г. был помощником Путина по экономике. Антон Силуанов, который в прошлом правительстве был первым вице-премьером и министром финансов, сохранил за собой только пост руководителя Минфина.
Министром экономического развития вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников, занимавший с сентября 2017 г. пост губернатор Пермского края, а до этого – министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города.
Новыми вице-премьерами станут бывшие замруководителя ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, экс-руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, а также экс-гендиректор «Газпром медиа» Дмитрий Чернышенко. Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев сохранят свои посты заместителей премьера.
В новом правительстве также останутся 12 министров из правительства Дмитрия Медведева, в том числе министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр энергетики Александр Новак. Новым министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Константина Носкова стал бывший вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев. Минкультуры вместо Владимира Мединского возглавила экс-руководитель департамента кинематографии министерства Ольга Любимова. Сильные изменения претерпел социальный блок: Минтруд возглавил экс-замминистра финансов Антон Котяков, Минздрав – экс-руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, Минпросвещения – бывший руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, Минобрнауки – бывший ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.
Кроме того, была изменена структура органов власти. Путин ликвидировал Министерство по делам Северного Кавказа, передав его функции Минэкономразвития. Росимущество будет подчинено Минфину, а не Минэкономразвития, как ранее.
Путин на встрече с новым кабинетом министров отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое, по его словам, создало базу для дальнейшего развития страны. «Все, что добыто непосильным трудом, скажу с небольшой иронией, должно быть хорошо использовано», – добавил президент. Мишустин поблагодарил Путина за доверие новой команде: «Задачи непростые, мы приложим все усилия, чтобы их выполнить».
На первом заседании нового правительства Мишустин рассказал о стоящих перед ним задачах: демография, рост доходов населения, поддержка семей с детьми, качественное здравоохранение и образование, рост экономики. Премьер также призвал членов правительства активнее работать над нацпроектами и напомнил, что все они несут персональную ответственность за реализацию нацпроектов.
Полный состав правительства
Вице-премьеры
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, ранее был помощником президента.
Вице-премьер Татьяна Голикова, сохранила пост.
Вице-премьер Алексей Оверчук, ранее замруководителя ФНС.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, ранее руководитель Росреестра.
Вице-премьер Юрий Борисов, сохранил пост.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ранее гендиректор «Газпром-медиа».
Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, ранее замруководителя ФНС.
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сохранил пост.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, ранее вице-мэр Москвы.
Федеральные министры
Министр финансов
Антон Силуанов, сохранил пост министра, но перестал быть первым вице-премьером.
Министр экономического развития
Максим Решетников, ранее губернатор Пермского края.
Министр энергетики
Александр Новак, сохранил должность.
Министр транспорта
Евгений Дитрих, сохранил должность.
Министр промышленности и торговли
Денис Мантуров, сохранил должность.
Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев, сохранил должность.
Министр природных ресурсов и экологии
Дмитрий Кобылкин, сохранил должность.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Максут Шадаев, ранее вице-президент «Ростелекома».
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Владимир Якушев, сохранил пост.
Министр труда и социальной защиты
Антон Котяков, ранее замминистра финансов.
Министр здравоохранения
Михаил Мурашко, бывший руководитель Росздравнадзора.
Министр просвещения
Сергей Кравцов, ранее руководитель Рособрнадзора.
Министр высшего образования и науки
Валерий Фальков, ранее ректор Тюменского государственного университета.
Министр культуры
Ольга Любимова, ранее возглавляла департамент кинематографии в Минкультуры.
Министр спорта
Олег Матыцин, ранее президент международной федерации студенческого спорта.
Министр внутренних дел
Владимир Колокольцев, сохранил пост.
Министр иностранных дел
Сергей Лавров, сохранил пост.
Министр обороны
Сергей Шойгу, сохранил пост.
Министр по чрезвычайным ситуациям
Евгений Зиничев, сохранил пост.
Министр юстиции
Константин Чуйченко, был в прошлом правительстве вице-премьером и руководителем аппарата правительства.
Министр по развитию Дальнего Востока
Александр Козлов, сохранил пост.