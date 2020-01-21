Президент России Владимир Путин утвердил состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Всего у премьера будет девять заместителей, в том числе один первый – им станет Андрей Белоусов, который с 2013 г. был помощником Путина по экономике. Антон Силуанов, который в прошлом правительстве был первым вице-премьером и министром финансов, сохранил за собой только пост руководителя Минфина.