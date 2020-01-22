Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников может получить должность заместителя главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника – из Министерства обороны и близкий к Минобороны.
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО. На следующий день Совет Федерации назначил Игоря Краснова генпрокурором России.
До назначения на пост полпреда в СКВО генерал-лейтенант Александр Матовников был командиром сил Специальных операций (ССО), вся его предыдущая служба была связана с Центром специального назначения ФСБ, где он проходил службу в управлении «А» («Альфа»).
Должность первого заместителя Главкома Сухопутных войск некоторое время в 2015 г. возглавлял другой командир ССО — Алексей Дюмин, ныне занимающий должность губернатора Тульской области.
В функции Главного командования Сухопутных войск входит контроль за боевой подготовкой, обучением кадров и службы Сухопутных войск — одного из основных видов Вооруженных Сил. В оперативном отношении формирования Сухопутных войск (общевойсковые армии, армейские корпуса, мотострелковые и танковые бригады и дивизии, соединения и части инженерных войск, войск связи и т.д.) подчиняются командованиям военных округов, оборонительных районов и Северного флота.
До назначения на пост полпреда в СЗВО генерал-лейтенант Александр Матовников__