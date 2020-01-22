Комитет Госдумы по информационной политике возглавил Александр Хинштейн

Сейчас время экстренных решений, поэтому баланс иногда может страдать, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, в целом комитет по информполитике выглядит серьезнее, чем по делам национальностей: национальная политика в публичной риторике часто сводится к ритуальным действиям, а комитет по информполитике интересен продвигаемыми инициативами, в том числе запретительными. Говорить о тотальном разделении депутатов на «володинских» и «турчаковских» вряд ли можно, считает эксперт: «Хинштейн в последнее время искал себя и может претендовать на некоторую автономность, тем более что у него периодически возникают и другие политические союзники. Плюс активность этого депутата в медиасфере может позволить снизить его присутствие в теме отношений внутри правоохранительных органов, хотя это и так произошло в последнее время».