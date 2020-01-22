Комитет Госдумы по информационной политике возглавил Александр Хинштейн
Новым председателем комитета Госдумы по информационной политике вместо ушедшего на пост замруководителя аппарата правительства Леонида Левина стал в среду единоросс Александр Хинштейн. Его кандидатуру предложила фракция «Единая Россия». Левин был депутатом от «Справедливой России», и считалось, что руководитель комитета по информполитике – это квота эсеров. Но в результате размена один из ключевых думских комитетов отошел единороссам, а эсерам они отдали менее значимый комитет по делам национальностей, который вместо Ильдара Гильмутдинова возглавил Олег Николаев. Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов пояснил журналистам, что эта перестановка произошла «с учетом квоты, по которой у эсеров должно быть три руководителя комитетов в Думе».
Хинштейн четырежды избирался депутатом, но в нынешний созыв попал не сразу. В 2016 г. он отказался участвовать в партийных праймериз, после чего стал советником директора Росгвардии Виктора Золотова, однако в 2018 г. выиграл довыборы по одномандатному округу в Самарской области и занял пост зампреда комитета по безопасности. Осенью 2019 г. его назначили заместителем секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, с которым у председателя Госдумы Вячеслава Володина непростые отношения. Сам Хинштейн заявил «Интерфаксу», что его работа во главе комитета не противоречит партийной должности, поскольку задачи на этих постах смежные.
Комитет по информполитике, информационным технологиям и связи в последние годы является в Думе одним из ключевых. Именно он отвечает за законопроекты, связанные с введением ограничений в отношении СМИ и интернета. В частности, комитет Левина был профильным при рассмотрении резонансных законопроектов о снижении до 20% доли иностранных акционеров в уставном капитале российских СМИ, об ограничении влияния иностранцев в значимых IT-компаниях (проект был отозван после изменения структуры управления «Яндексом»), о фейковых новостях и оскорблении органов власти в интернете, о СМИ – иностранных агентах и о «суверенном интернете». Кроме того, комитет отвечает и за другие законопроекты, предполагающие прекращение доступа к интернет-ресурсам, включая недавно внесенные инициативы о блокировке пользователей почтовых сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию.
Левин долгие годы возглавлял PR-агентство «Тайный советник», которое сотрудничало с госструктурами и, в частности, с мэрией Москвы. В Госдуму он впервые избрался в 2011 г., где в 2014 г. возглавил комитет по информполитике, а в 2016 г. переизбрался на новый срок. После отставки правительства Дмитрия Медведева собеседники «Ведомостей» в Госдуме говорили об ожидаемом переходе Левина в Белый дом, объясняя это его хорошими отношениями с новым премьером Михаилом Мишустиным.
Сейчас время экстренных решений, поэтому баланс иногда может страдать, говорит политолог Михаил Виноградов. По его мнению, в целом комитет по информполитике выглядит серьезнее, чем по делам национальностей: национальная политика в публичной риторике часто сводится к ритуальным действиям, а комитет по информполитике интересен продвигаемыми инициативами, в том числе запретительными. Говорить о тотальном разделении депутатов на «володинских» и «турчаковских» вряд ли можно, считает эксперт: «Хинштейн в последнее время искал себя и может претендовать на некоторую автономность, тем более что у него периодически возникают и другие политические союзники. Плюс активность этого депутата в медиасфере может позволить снизить его присутствие в теме отношений внутри правоохранительных органов, хотя это и так произошло в последнее время».