Стороны ливийского конфликта попытаются договориться в Женеве

Мероприятие в Женеве предварительно намечено на 28 января, это первая попытка свести стороны для личного обсуждения ливийского конфликта с момента наступления войск Хафтара на Триполи в апреле 2019 г., напоминает дипломатический источник «Ведомостей». Очевидно, что позиция представителей каждой из сторон исходя из поведения их лидеров, особенно Хафтара, будет максимально жесткой, что снижает шансы на скорое сближение позиций, добавляет он. Попытки подписать соглашение о перемирии между Сарраджем и Хафтаром провалились, признает собеседник «Ведомостей»: Хафтар дважды – во время недавних конференций в Москве и Берлине – отказался ставить на документе подпись из-за неприемлемых, как ему показалось, условий. На самом деле командующий ЛНА, несмотря на постоянно ведущуюся с ним работу, до сих пор мечется между своими основными союзниками, пытаясь угодить каждому из них, считает человек, близкий к Минобороны России, но если Саррадж заручился поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ориентируется исключительно на его мнение, то Хафтар пытается разорваться между всеми заинтересованными сторонами (Россией, Катаром, ОАЭ и т. д.). Полномасштабный конфликт удается купировать, хотя отдельные инциденты – вроде обстрела аэропорта Триполи или уничтожения турецких БПЛА – имеют место, говорит собеседник «Ведомостей». Он утверждает, что активного использования протурецких формирований в Ливии, набранных из сирийских боевиков, удалось избежать исключительно благодаря договоренностям президентов России и Турции. Но ряд принимаемых ливийскими сторонниками Хафтара решений накаляют обстановку. В минувшую субботу Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов «нефтяного полумесяца» (побережья залива Сирт), контролируемых ЛНА, а на следующий день были закрыты нефтяные месторождения Эш-Шарара и Эль-Филь, что привело де-факто к остановке всей нефтяной промышленности страны. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте (в Ливии работает итальянская компания Eni) заявил 22 января, что блокирование работы добывающей индустрии Ливии и прекращение экспорта нефти несут вред, сравнимый с военными действиями.