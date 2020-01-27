США и Израиль объявят во вторник мирную «сделку века» для палестинцев

Вашингтон демонстрирует одностороннюю позицию и ни о каком мире не может идти речи, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская: «Конечно, сам факт сделки и то, что эти усилия активизировались именно сейчас, – все это обусловлено предвыборными мотивами». Важно, что на обсуждение сделки был приглашен Ганц – это значит, что Трамп хочет обеспечить максимально широкую поддержку сделке на случай, если «Ликуд» снова не наберет абсолютного большинства и придется строить коалицию, поясняет эксперт. По ее словам, если удастся сблизить позиции хотя бы по этому вопросу, может быть, получится создать более устойчивое широкое правительство «Ликуда» и «Кахоль-Лавана», к чему и призывает президент Израиля Реувен Ривлин. Кроме того, важны условия сделки: если она будет включать аннексию Израилем Иорданской долины и распространение там израильского законодательства, это станет хорошим подарком израильским правым и в целом электорату Нетаньяху. Более того, недавно, к удивлению многих, Ганц поддержал идею об аннексии, так что сближение позиций возможно, считает Звягельская: «Однако в долгосрочной перспективе эта сделка не будет означать ничего хорошего – ни для региона, ни даже для внутренней политики Израиля, которому она не принесет ни мира, ни стабильности».