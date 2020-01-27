США и Израиль объявят во вторник мирную «сделку века» для палестинцев
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху во вторник может раскрыть детали «сделки века» – своего плана по урегулированию арабо-израильского конфликта, сообщило агентство Reuters. В понедельник этот план должен был обсуждаться на встрече Трампа с Нетаньяху и его главным соперником на предстоящих парламентских выборах, лидером левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. По мнению экспертов, Трамп и Нетаньяху попытаются выглядеть в глазах американских и израильских избирателей «творцами истории», принесшими мир на Ближний Восток.
Разработкой плана с 2017 г. занималась команда под руководством старшего советника Трампа и его зятя Джареда Кушнера. В июле 2019 г. была опубликована экономическая часть сделки, получившая название «Мир во имя процветания». План предполагал создание инвестиционного фонда на $50 млрд для развития экономики Палестины и соседних арабских стран – Египта, Ливии и Иордании. Тогда палестинцы обвинили Вашингтон в попытке «купить их за бесценок» и отвергли план, как и все прочие инициативы США, выдвинутые после признания Иерусалима столицей Израиля в 2017 г.
Содержание политической части плана пока не известно. При этом представители Палестины в отличие от израильского руководства не были приглашены в США для обсуждения сделки, отмечает Al Jazeera: еще до публикации они отвергли план Кушнера, а в воскресенье пригрозили выйти из палестино-израильских договоренностей в Осло, если сделку действительно объявят на этой неделе. «Это не план мирного урегулирования, а план того, как защитить Трампа от импичмента, а Нетаньяху – от тюрьмы», – приводит Reuters слова премьера Палестины Мохаммада Штайе. В сенате США идет вторая неделя слушаний об импичменте президента, а в израильском кнессете, по данным Reuters, как раз во вторник начнут обсуждать предоставление иммунитета Нетаньяху, который он запросил в связи с обвинениями в коррупции.
Сейчас, когда обстановка на Западном берегу реки Иордан относительно спокойная, публикация мирного плана нужна только Трампу и Нетаньяху, согласен аналитик The Times of Israel (TOI) Ави Иссахарофф. Что касается палестинцев и жителей поселений на Западном берегу, то их положение не изменится в лучшую сторону, скорее даже наоборот, считает эксперт. По его мнению, объявление явно произраильской «сделки века» может нарушить сложившееся хрупкое равновесие и спровоцировать радикальные ответные меры с палестинской стороны.
Однако для Трампа важно, что такая сделка укрепит его позиции среди поддерживающих Израиль избирателей-евангелистов в преддверии ноябрьских президентских выборов, пишет газета Haaretz. Премьеру Израиля и его партии «Ликуд» выборы предстоят еще раньше – 2 марта. Это будут уже третьи парламентские выборы за год – на предыдущих ни одной партии не удалось получить большинство.
Вашингтон демонстрирует одностороннюю позицию и ни о каком мире не может идти речи, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская: «Конечно, сам факт сделки и то, что эти усилия активизировались именно сейчас, – все это обусловлено предвыборными мотивами». Важно, что на обсуждение сделки был приглашен Ганц – это значит, что Трамп хочет обеспечить максимально широкую поддержку сделке на случай, если «Ликуд» снова не наберет абсолютного большинства и придется строить коалицию, поясняет эксперт. По ее словам, если удастся сблизить позиции хотя бы по этому вопросу, может быть, получится создать более устойчивое широкое правительство «Ликуда» и «Кахоль-Лавана», к чему и призывает президент Израиля Реувен Ривлин. Кроме того, важны условия сделки: если она будет включать аннексию Израилем Иорданской долины и распространение там израильского законодательства, это станет хорошим подарком израильским правым и в целом электорату Нетаньяху. Более того, недавно, к удивлению многих, Ганц поддержал идею об аннексии, так что сближение позиций возможно, считает Звягельская: «Однако в долгосрочной перспективе эта сделка не будет означать ничего хорошего – ни для региона, ни даже для внутренней политики Израиля, которому она не принесет ни мира, ни стабильности».