Песков ответил на слова Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне
Кремль назвал оскорбительным заявление президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне. Накануне украинский лидер заявил, что причиной начала войны послужил сговор СССР и нацистской Германии.
Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. И солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма
По словам Пескова, такая позиция вряд ли сочетается c убеждениями миллионов украинцев, которые воевали с фашистами. На вопрос, отразятся ли слова Зеленского на отношениях наших стран, Песков ответил: «Я бы пока говорил об отношениях двух стран. Вы знаете, что несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух государств, отношения ещё далеки от устойчивого тренда на нормализацию. К нашему сожалению».
О том, что ко Второй мировой войне привел сговор «тоталитарных режимов», Зеленский заявил во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима советской армией. Он сказал, что Польша стала жертвой действий Берлина и Москвы, что «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». По словам Зеленского, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 г., не имеют права на безразличие и бездействие».
27 января 1945 г. советская армия освободила Освенцим. В 2005 г. решением Генеральной ассамблеи ООН эта дата признана днем памяти жертв холокоста. В России в честь этого дня в пятый раз проводится Неделя памяти.