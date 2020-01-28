Песков ответил на слова Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне

О том, что ко Второй мировой войне привел сговор «тоталитарных режимов», Зеленский заявил во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима советской армией. Он сказал, что Польша стала жертвой действий Берлина и Москвы, что «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». По словам Зеленского, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 г., не имеют права на безразличие и бездействие».