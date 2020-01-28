Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130

Связи Москвы и Ханоя в сфере оружейного экспорта начали выстраиваться практически сразу после распада СССР. Первые контракты были подписаны в 1994–1995 гг.: тогда Вьетнам закупил партию истребителей Су-27СК/УБК, что позволило им сформировать в своих ВВС первую эскадрилью, на вооружении которой состояли истребители четвертого поколения. Начиная с 2000-х гг. объемы техники начали возрастать: помимо в общей сложности 24 истребителей Су-30МК2, заказанных в 2003–2013 гг., вьетнамские военные законтрактовали поставку двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-1, различных радаров, противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бастион-П», четырех фрегатов проекта 1161, строительство по лицензии ракетных и патрульных катеров. В декабре 2009 г. между двумя странами было подписано крупнейшее экспортное соглашение на сумму более $4 млрд о строительстве для Вьетнама шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» и оборудовании для них пункта базирования. В 2017 г. Вьетнам закупил 64 танка Т-90. Крупные закупки столь широкой номенклатуры гарантировали стабильное попадание Вьетнама в топ-5 крупнейших покупателей российского оружия, говорит человек в системе ВТС, но после их выполнения на рубеже 2016–2017 гг. объемы упали. По словам собеседника «Ведомостей», Вьетнам занял выжидательную позицию, присматриваясь лишь к тем образцам вооружений, которые ему необходимы для сохранения вооруженных сил в постоянной боевой готовности. Вьетнам стал шестым инозаказчиком Як-130: ранее он экспортировался в Алжир, Бангладеш, Мьянму, Лаос и Белоруссию.