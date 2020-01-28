Иран грозит выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия

Участниками ДНЯО, разработанного ООН в 1968 г., являются почти все независимые государства, кроме Израиля, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Южного Судана. Договор признает право обладания ядерным оружием только за пятью странами – Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем. Они обязуются не передавать другим государствам ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также не побуждать к их производству или приобретению. Остальные участники, в свою очередь, не должны принимать ядерное оружие или контроль над ним, а также не производить и не приобретать его. Контроль за нераспространением осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).