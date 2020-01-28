Московские яблочники потребовали переизбрания руководства

«Яблоко» – это клуб, где собрались хорошие люди, которые до сих пор обсуждают, что надо было делать в 1991 г., говорит политолог Алексей Макаркин: «И тут в этом клубе появляется политтехнолог, которому не важны фамильные драгоценности, ему нужен результат здесь и сейчас». Многие избранные в 2017 г. депутаты чужие для «Яблока», а партия стремится к идеологической чистоте и в ней есть главный – Явлинский, продолжает эксперт: «Кац сейчас не говорит, что Явлинского надо бы в менторы, а вдруг так заговорит, если станет руководить отделением? Явлинскому же нужны контроль над партией и идеологический и персональный комфорт». Похоже, Явлинский и не знает, что делать с этими депутатами, полагает Макаркин: «Кто-то из них сотрудничает с [экс-депутатом Госдумы] Дмитрием Гудковым, кто-то с Сергеем Митрохиным, а третьи, прости господи, с [главой муниципалитета Красносельский] Ильей Яшиным, что для «Яблока» недопустимо. Явлинскому комфортно в «Яблоке»-клубе, а не в «Яблоке»-митинге, где эти избранные депутаты помнят о том, кто им помог избраться. А вот о том, чем они обязаны Явлинскому, представления у них гораздо меньше».