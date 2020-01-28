Московские яблочники потребовали переизбрания руководства
Члены московского «Яблока» требуют созвать общее собрание для перевыборов избранного в ноябре 2019 г. руководства. Соответствующее обращение с подписями пятой части членов отделения (столько нужно по уставу для созыва собрания) будет передано руководству партии в среду. В письме говорится, что участники собраний первичных отделений не были уведомлены, что делегатов выбирали на конференцию для избрания руководства. Кроме того, до этого было обещано, что председатель будет выбираться на общем собрании, но этот вопрос в повестку внесли в последний момент, а в голосовании приняли участие заранее согласованные кандидатуры. При этом состав голосующих был нерепрезентативным из-за большой доли «внеквотных», т. е. не выбиравшихся первичками делегатов, отмечают подписавшие обращение яблочники.
Борьба за лидерство в московском «Яблоке» началась после того, как в партию в 2016 г. вступил политик Максим Кац и привел туда своих соратников. Отделением тогда руководил Сергей Митрохин, Кац тоже претендовал на этот пост. Осенью 2017 г. благодаря Кацу муниципальными депутатами Москвы от «Яблока» стали почти 180 человек. В мае 2018 г. основатель партии Григорий Явлинский предложил продлить полномочия Митрохина на полгода и затем выбрать нового лидера на общем собрании. Но выборы прошли только через полтора года: в ноябре 2019 г. председателем стал давний соратник Явлинского Сергей Иваненко.
Существенная часть московского отделения считает руководство нелегитимным, поясняет инициировавший обращение муниципальный депутат Андрей Прокофьев: «По сути, аппарат партии воспроизвел сам себя, а членов партии разделили «по сортам»: партийцы с большими заслугами, с меньшими и те, кого в партию приняли, но не регистрируют, – это сторонники Каца. У меня у самого к нему много претензий, но тут несправедливость». В итоге был «мухлеж» с квотными и внеквотными делегатами (первые избираются от отделений, а вторыми раньше были муниципальные депутаты), считает партиец: «Сейчас многие депутаты благодарны Кацу за избрание. Их лишили права идти вне квоты, но зато это право дали сотрудникам аппарата партии, которые живут в Москве».
Кац говорит, что его выдвинули в председатели, но он снял свою кандидатуру, так как не хотел участвовать в выборах по нечестной процедуре: «Выборы должны пройти, как обещали, с равным правом голоса для всех членов партии, на общем собрании, без привилегий для руководства. Я по-прежнему планирую стать председателем отделения. Но похоже, что партия готова поджечь здание, чтобы меня не избрать. Все конференции московского «Яблока» после моего вступления в партию проходили по разным правилам. Я готов искать компромисс, но пока об этом речи нет».
Иваненко уверяет, что выборы прошли легитимно, так как по уставу председатель избирается на «конференции (общим собранием)»: «Недовольные есть уже на протяжении 25 лет. Подписи поступят – будем решать, что делать».
«Яблоко» – это клуб, где собрались хорошие люди, которые до сих пор обсуждают, что надо было делать в 1991 г., говорит политолог Алексей Макаркин: «И тут в этом клубе появляется политтехнолог, которому не важны фамильные драгоценности, ему нужен результат здесь и сейчас». Многие избранные в 2017 г. депутаты чужие для «Яблока», а партия стремится к идеологической чистоте и в ней есть главный – Явлинский, продолжает эксперт: «Кац сейчас не говорит, что Явлинского надо бы в менторы, а вдруг так заговорит, если станет руководить отделением? Явлинскому же нужны контроль над партией и идеологический и персональный комфорт». Похоже, Явлинский и не знает, что делать с этими депутатами, полагает Макаркин: «Кто-то из них сотрудничает с [экс-депутатом Госдумы] Дмитрием Гудковым, кто-то с Сергеем Митрохиным, а третьи, прости господи, с [главой муниципалитета Красносельский] Ильей Яшиным, что для «Яблока» недопустимо. Явлинскому комфортно в «Яблоке»-клубе, а не в «Яблоке»-митинге, где эти избранные депутаты помнят о том, кто им помог избраться. А вот о том, чем они обязаны Явлинскому, представления у них гораздо меньше».