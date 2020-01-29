Мирный план Трампа вряд ли будет принят

Выдвинутый во вторник президентом США Дональдом Трампом политический план палестино-израильского урегулирования вызвал протесты палестинцев и осуждение со стороны лидеров Ирана и Турции. Из европейских стран план Трампа одобрил только премьер Великобритании Борис Джонсон, Лига арабских государств примет решение в субботу. Российская сторона отреагировала на инициативу сдержанно – по словам замминистра иностранных дел Михаила Богданова, «главное, чтобы палестинцы и арабы высказали свое отношение». Детали плана обещал обсудить с Владимиром Путиным в четверг в ходе визита в Москву премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.