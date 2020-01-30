В ФНС сменился куратор судебной практики
Отвечать за единую позицию ФНС в судебных спорах будет новый замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС), бывший судья Верховного административного суда (ВАС) Виктор Бациев. На сайте ФНС опубликовано новое распределение обязанностей заместителей руководителя ФНС Даниила Егорова.
В ФНС Бациев также будет курировать законопроектную деятельность службы. До сих пор этим занимался Сергей Аракелов – 29 января премьер-министр Михаил Мишустин освободил его от должности замруководителя ФНС по просьбе самого Аракелова, распоряжение опубликовано на сайте правительства. Представитель ФНС отказался от комментариев.
За время работы в ФНС Аракелов провел несколько крупных реформ: ввел досудебный аудит (компании должны оспаривать решения инспекций сначала в центральном аппарате ФНС, а уже потом в судах), подготовил поправки о внедрении налогового мониторинга (возможность заранее согласовывать сделки при предоставлении доступа ФНС к бухгалтерским данным компаний в режиме онлайн). Он же инициировал включение понятия необоснованной налоговой выгоды в Налоговый кодекс, статья 54.1 описывает ответственность бизнеса за получение такой выгоды, а также признаки недобросовестного поведения бизнеса. В результате этих и других мер бизнес практически капитулировал в судах перед налоговиками. Так, по данным ФНС, за январь – сентябрь 2019 г., налоговики выиграли у бизнеса 84% споров на 103 млрд руб. Компании в целом стали все реже судиться с ФНС: только за январь – август количество споров сократилось на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
При Аракелове ФНС начала активнее следить за международными операциями компаний и отказывать в льготах по налоговым соглашениям с другими странами, если иностранные структуры российского бизнеса не распоряжаются реально полученными деньгами. Например, с выплаченных на Кипр дивидендов и процентов по соглашению об избежании двойного налогообложения нужно заплатить всего 5 и 0% (затем капитал можно без налогов перекачать в офшор), а без соглашения – 15 и 20%. Аракелов разъяснял налоговикам, что льготы из соглашений об избежании двойного налогообложения действуют, только если иностранная компания реально распоряжается полученным из России доходом. Судебная практика по этому вопросу также складывалась в пользу налоговиков: в 2016 г. они выиграли дела у банка «Интеза», «МДМ банка», «Северстали».
В ведении Аракелова также была работа с крупнейшими налогоплательщиками. В 2018–2019 гг. он провел реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками – инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, начали администрировать вдвое больше компаний. До сих пор такие инспекции существовали только на федеральном уровне и контролировали 2000 налогоплательщиков с доходами от 20 млрд руб. Теперь их зона контроля сузилась: сумма дохода увеличена до 35 млрд руб. Но им стали подчиняться 12 новых межрайонных инспекций в разных городах, они следят за теми же отраслями, но оказавшийся под их надзором бизнес стал меньше. Есть риски, что выводы по отдельной операции отдельной компании могут распространяться на всю отрасль, и теперь инспекции, обнаруживая системные риски в отрасли, могут прийти с проверками к разным ее участникам, объяснял одну из задач реформы представитель ФНС.
Теперь управлением инспекций по крупнейшим налогоплательщикам, а также за трансфертное ценообразование будет отвечать новый замруководителя ФНС Юлия Шепелева.
Виктор Бациев родился в 1973 г. С 2003 г. работал в ВАС, в 2009 г. стал его судьей, а 2011 по 2014 г. был председателем пятого судебного состава ВАС, где занимался налоговыми спорами. При нем ВАС разработал и ввел в практику несколько важных правовых позиций. Например, по делу молочного завода «Сыктывкарский» президиум ВАС потребовал от судов учитывать реально понесенные компанией расходы при доначислении ей налогов по выявленным нарушениям. А по IKEA постановил, что отделочные и ремонтные работы, которые арендаторы выполняют в строящихся ритейлером торговых центрах, не являются доходом ритейлера, а значит, он не должен платить с их стоимости налоги на прибыль и имущество. По еще одному делу – «Трансмарк» – ВАС решил, что компания, которая сама не производит продукцию, но обладает лицензиями на товарные знаки для организации такого производства и платит с них роялти, может учитывать их при расчете налога на прибыль.
После назначения бывшего руководителя ФНС Михаила Мишустина премьер-министром ФНС возглавил Даниил Егоров. В конце января Мишустин назначил пять новых заместителей Егорова. Помимо Бациева, ими стали действующие сотрудники ФНС. По новому распределению их обязанностей, опубликованному на сайте ФНС, Виталий Колесников будет курировать управление регистрации и учета налогоплательщиков. Андрей Бударин будет контролировать управление модернизации, интерактивных сервисов и оперативного контроля, отвечать за IT-разработки и новые сервисы, качество и обработку данных. Обязанности Александра Егоричева еще не указаны, раньше он был начальником управления камерального контроля.