В ФНС сменился куратор судебной практики

Виктор Бациев родился в 1973 г. С 2003 г. работал в ВАС, в 2009 г. стал его судьей, а 2011 по 2014 г. был председателем пятого судебного состава ВАС, где занимался налоговыми спорами. При нем ВАС разработал и ввел в практику несколько важных правовых позиций. Например, по делу молочного завода «Сыктывкарский» президиум ВАС потребовал от судов учитывать реально понесенные компанией расходы при доначислении ей налогов по выявленным нарушениям. А по IKEA постановил, что отделочные и ремонтные работы, которые арендаторы выполняют в строящихся ритейлером торговых центрах, не являются доходом ритейлера, а значит, он не должен платить с их стоимости налоги на прибыль и имущество. По еще одному делу – «Трансмарк» – ВАС решил, что компания, которая сама не производит продукцию, но обладает лицензиями на товарные знаки для организации такого производства и платит с них роялти, может учитывать их при расчете налога на прибыль.