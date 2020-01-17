Новым руководителем ФНС станет Даниил Егоров

Егоров в ФНС курирует контрольный блок и занимается внедрением цифровых систем, которые позволяют контролировать налоги и в b2b-, и в b2c-секторе. Так, в ФНС он провел реформу и ввел автоматизированную систему контроля за НДС, которая позволяет быстро обнаружить разрывы в цепочках уплаты и возмещения НДС. Система позволила сократить разрывы в цепочках уплаты НДС с 8% от всех операций в начале 2016 г. до менее 0,6% в ноябре 2019 г.