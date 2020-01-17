Новым руководителем ФНС станет Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы станет Даниил Егоров, сейчас он занимает должность замруководителя службы. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника. Один из собеседеников «Ведомостей» знает, что распоряжение о его назначении уже подписано.
«Ведомости» запросили комментарий представителя правительства.
Егоров в ФНС курирует контрольный блок и занимается внедрением цифровых систем, которые позволяют контролировать налоги и в b2b-, и в b2c-секторе. Так, в ФНС он провел реформу и ввел автоматизированную систему контроля за НДС, которая позволяет быстро обнаружить разрывы в цепочках уплаты и возмещения НДС. Система позволила сократить разрывы в цепочках уплаты НДС с 8% от всех операций в начале 2016 г. до менее 0,6% в ноябре 2019 г.
Егоров же внедрял в России и онлайн-кассы, которые фактически «накрыли» розничный товарооборот. А в 2018 г. занимался разработкой нового налогового режима для самозанятых – созданием приложения, с помощью которого они могут зарегистрироваться и платить налог: 4 или 6% доходов.
Даниил Егоров родился в 1975 г. По образованию – юрист, в 1998 г. он окончил Российский университет дружбы народов (РУДН). С 2001 до 2003 г. Егоров работал в московском управлении Министерства по налогам и сборам. С 2009 по 2010 гг. замещал должность замначальника отдела контрольной работы московского управления ФНС. А в 2011 г. назначен замруководителя ФНС. На этой должности он курировал работу нескольких управлений – контрольного, трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля.