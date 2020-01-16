Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.
Путин накануне предложил назначить Мишустина премьером после объявления об уходе правительства в отставку. В четверг Госдума поддержала кандидатуру Мишустина. За его назначение проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, против никто не высказался.
Бывший премьер Дмитрий Медведев указом президента назначен заместителем председателя Совета безопасности России, который возглавляет сам Путин. Эта должность была введена специально для Медведева.
Мишустин последние десять лет возглавлял Федеральную налоговую службу. До этого он руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а также был президентом группы компаний UFG Asset Management.