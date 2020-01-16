Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. «За» проголосовали 383 депутата, 41 воздержался. Против никто из депутатов впервые не высказался.
Это второй результат после Владимира Путина, назначение премьером которого в 2008 г. поддержали 392 депутата. При этом, если учитывать только те голосования, в ходе которых премьеры были утверждены, то Путину принадлежит и антирекорд: в 1999 г. за него проголосовали всего 233 депутата при необходимых 226.
Ранее фракции «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» заявили, что поддержат кандидатуру Мишустина. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что они воздержатся от голосования, так как им неизвестны состав будущего правительства и его программа.
В ходе встреч с фракциями Госдумы Мишустин заявил, что состав правительства изменится, но насколько сильно, сможет сказать только после консультаций. В первую очередь будущий премьер планирует серьезно заняться институциональными реформами, реформой управления и внедрением современных информационных технологий, а также борьбой с бедностью. Пенсионную реформу Мишустин трогать не планирует, он высказался против национализации и введения прогрессивной шкалы налогообложения.
По словам Мишустина, важной частью его работы будет общение с бизнесом, снятие издержек и барьеров для предпринимателей. Он также пообещал поддержать «Яндекс». После этого акции компании на Мосбирже подорожали на 5,5%.
Назначить Мишустина новым премьером накануне предложил президент России Владимир Путин. Это произошло после того, как исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в связи с предложенными президентом изменениями Конституции.