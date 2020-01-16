Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Это второй результат после Владимира Путина, назначение премьером которого в 2008 г. поддержали 392 депутата. При этом, если учитывать только те голосования, в ходе которых премьеры были утверждены, то Путину принадлежит и антирекорд: в 1999 г. за него проголосовали всего 233 депутата при необходимых 226.