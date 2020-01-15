Почему Путин выбрал Мишустина

Чиновники сравнивают выбор Путина с назначением на пост премьера Михаила Фрадкова в 2004 г. – в первую очередь бюрократа, а не политика. Мишустин пришел на госслужбу в 1998 г. – в Государственной налоговой службе он занимался информационными технологиями, в том же году стал заместителем ее руководителя, затем замминистра по налогам и сборам. Он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, а в 2008 г. ушел в бизнес – стал президентом UFG Asset Management. В 2010 г. Мишустин вернулся в налоговую службу, но уже ее руководителем.