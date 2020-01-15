«Cильный управленец с твердым характером». Что бизнес думает о новом премьер-министре

«Налоговая в России стала работать жестче, но заметно лучше. Лучше не только собирает, но и возвращает. Это я вижу по работе нашей группы, по налогоплательщикам-физлицам. Кроме того, налоговая сейчас довольно хорошо оцифрована. Лично с Мишустиным не знаком, но несколько товарищей, которые с ним плотно работали, характеризуют его как человека технологически продвинутого, современного, способного».