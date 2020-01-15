«Cильный управленец с твердым характером». Что бизнес думает о новом премьер-министре
Михаил Задорнов, председатель правления «ФК Открытие»:
«Мишустин дважды приходил в ФНС. Он был замом руководителя налоговой, назначенным еще в 1999 г., отвечал за информатизацию. А потом ушел в бизнес, что для премьера большой плюс. Мишустин имеет опыт работы в бизнесе и хорошо его понимает. Затем он вернулся в налоговую, которую за это время серьезно перестроил.
Российская налоговая служба сегодня является, безусловно, с точки зрения информационных технологий и организации процессов, самым продвинутым органом государственной власти. С точки зрения эффективности работы наша налоговая – и это общепризнано – одно из самых эффективных ведомств в России. И даже сравнивая с другими странами, российская налоговая служба – одна из лучших с точки зрения организации работы.
И самое важное, что у бизнеса нет, по сути, существенных претензий к налоговой службе, что абсолютно изменило ситуацию за последние 20 лет.
Раньше такого лояльного отношения не было. Это заслуга и самого Михаила Мишустина, и его коллег по налоговой службе. У него как у премьера есть и хорошее понимание самой финансовой системы, и в общем российского бизнеса – пусть и с достаточно специфической точки зрения руководителя налоговой службы. Поэтому мы, руководители бизнес-организаций, ждем от нового премьера выработки четкой программы действий правительства. Эта программа должна подтолкнуть экономический рост».
Владимир Лисин, президент ассоциации «Русская сталь», председатель совета директоров НЛМК:
«Мы оцениваем работу Михаила Мишустина в должности главы ФНС положительно. При его руководстве служба повысила собираемость налогов, практически ликвидировала схемы, используемые недобросовестным бизнесом в конкурентной борьбе, в несколько раз снизила число выездных проверок за счет внедрения риск-ориентированного подхода. Несмотря на то что у нас были достаточно сложные дебаты, мы всегда находили совместное цивилизованное решение».
Дмитрий Шушкин, генеральный директор ABBYY Россия:
«Михаил – человек, глубоко понимающий, что без цифровых технологий в современном мире нельзя быть конкурентоспособным. Под его руководством построена одна из самых, если не самая технологичная в мире система контроля и сбора налогов для столь огромной страны, как Россия.
На протяжении своей карьеры он не раз доказывал, что не боится и умеет решать прорывные, инновационные, и не редко резонансные задачи.
Учитывая государственный фокус на цифровизацию и особенно технологии ИИ, мы надеемся, что назначение профессионала с таким опытом и уникальной работоспособностью окажет положительный эффект на развитие перспективных отраслей, одной из которых является ИТ».
Сергей Момцемлидзе, генеральный директор ОХК «Уралхим»:
«За время работы Михаила Мишустина в ФНС произошло много положительных изменений. Например, заработал механизм обмена данными с иностранными налоговыми органами. Можно с уверенностью сказать, что он стал инноватором».
Игорь Косарев, президент Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент холдинга «Русский стандарт»:
«Назначение Михаила Мишустина – логичный шаг. Причина – высокая эффективность и современность налоговой службы последнего десятилетия. Работа ФНС отличается прозрачностью и интеллектуальным, риск-ориентированным подходом. Выросла собираемость налогов, технологичность. Мишустин – современный и эффективный человек, а это сейчас очень важно».
Олег Новиков, президент и основной владелец издательской группы «Эксмо-АСТ»:
«ФНС в последние годы стала работать более профессионально, а по внедрению IT-технологий служба опережает, пожалуй, все остальные госорганы. Стоит также признать, что условия и организация процесса работы ФНС сейчас прозрачные и понятные. Думаю, все эти перемены в работе службы направлял и реализовывал именно Мишустин».
Виктор Шкулев, президент Hearst Shkulev Group:
«Налоговая в России стала работать жестче, но заметно лучше. Лучше не только собирает, но и возвращает. Это я вижу по работе нашей группы, по налогоплательщикам-физлицам. Кроме того, налоговая сейчас довольно хорошо оцифрована. Лично с Мишустиным не знаком, но несколько товарищей, которые с ним плотно работали, характеризуют его как человека технологически продвинутого, современного, способного».
Артем Аветисян, директор направления «Новый бизнес» АСИ, входит в общественный совет при ФНС:
«Выдвижение Владимиром Путиным кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьера говорит о доверии президента к руководителю налоговой службы и о том, что он положительно оценивает его работу на этой должности.
Под руководством Мишустина налоговая служба стала доступной для реального сектора экономики за счет оптимизации ряда процессов и перевода множества услуг в онлайн. Проект ФНС по онлайн-регистрации самозанятых получил положительный отклик от предпринимателей – об этом еще три-четыре года назад нельзя было и подумать. Служба стала инновационной, многие бюрократические процессы остались в прошлом.
Назначение Мишустина на пост премьера придаст новый импульс работе правительства, а его успехи в ФНС и опыт будут способствовать реализации нацпроектов».
Ильшат Нигматуллин, президент ГК «Гранель»:
«Мишустин – грамотный специалист в своей сфере и сильный управленец, с твердым характером в отстаивании своих решений. Федеральная налоговая служба под его руководством стала более технологичным и эффективным институтом».
Олег Жеребцов, основатель «Ленты»:
«Мишустин – один из немногих чиновников, кто за время своей работы в ФНС смог провести колоссальную работу по нормализации и выстраиванию цивилизованной системы налогообложения. За время работы в ФНС Мишустин смог нормализовать работу ведомства, усовершенствовать правила налогообложения и построить налаженную работу с бизнесом».