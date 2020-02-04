«Момент истины наступил». Лукашенко критикует Россию перед встречей с Путиным
На 7 февраля запланирована очередная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. С конца прошлого года Москва и Минск не могу достигнуть долгосрочных договоренностей о ценах на нефть и газ, и Лукашенко регулярно критикует Россию за нежелание идти на уступки. Ранее Лукашенко называл цены на российский газ и нефть завышенными и обещал в случае отсутствии договоренностей искать альтернативные источники поставок. По мнению белорусского лидера, Россия должна поставлять нефть и газ по внутрироссийским ценам. Минск хочет платить за газ по той же цене, что и Смоленская область – около $73 за 1000 кубометров. Однако в январе-феврале 2020 г. российский газ будет обходиться Белоруссии по цене $127 за 1000 кубометров.
За три дня до визита в Москву Лукашенко пошел в очередную информационную атаку, заявил во время посещения бумажной фабрики «Герой труда», что в отношениях между Россией и Белоруссией наступил момент истины, а период охлаждения в отношенях Белоруссии и США закончен. Вот что Лукашенко:
Об отношениях с Россией
«Мы с ним (Путиным — "Ведомости") создали эти добрые отношения (между Россией и Белоруссией — "Ведомости"). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос... Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Майк Помпео (госсекретарь США — "Ведомости") приехал. Завтра Дональд Трамп (президент США — "Ведомости") приедет. Что они будут делать», — заявил Лукашенко журналистам.
О закупках газа
«Но если вы пообещали за пять лет , когда "Белтрансгаз" купили вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — сказал белорусский лидер.
О закупках нефти
«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — риторический спросил Лукашенко, комментируя условия поставок российской нефти.
О предоставляемых Россией кредитах
«Мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили — $1 млрд ежегодно мы России платим», — заявил Лукашенко.
Об отношениях с США
«В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! (госсекретарь США Майка Помпео приехал с рабочим визитом в Белоруссию 1 февраля — "Ведомости") Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один», — сказал Лукашенко.