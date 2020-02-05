Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Политика

Завод УЗГА получил заказы на военные беспилотники на сумму более 30 млрд рублей

Это загрузит предприятие до 2027 года
Иван Сафронов Алексей Никольский
Минобороны заключило контракты с УЗГА на разработку и поставку больших беспилотных летательных аппаратов /Антон Новодережкин / ТАСС

Минобороны заключило контракты с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, принадлежит дружественным «Ростеху» акционерам) крупные контракты на разработку и поставку больших беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Как говорится в сообщении департамента информации Минобороны, об этом в среду при посещении УЗГА заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, в декабре 2019 г. был подписан контракт на 10 комплексов с БЛА «Форпост-Р». Он уточнил, что этап заводских испытаний БЛА уже завершен, а в данный момент разрабатывается программа его государственных испытаний. В 2020 г. ведомство планирует заключить сделку на поставку еще 18 таких комплексов. 

Два контракта загрузят УЗГА на всю госпрограмму вооружения до 2027 г., говорит источник «Ведомостей» в авиапромышленности: всего военные получат 28 станций управления и 84 беспилотника на сумму около 30 млрд руб. В ходе заводских испытаний БЛА во второй половине 2019 г. летный образец совершил свыше десятка полетов, подтвердив характеристики, программа госиспытаний рассчитана на несколько месяцев, а по их окончании УЗГА приступит к серийному производству «Форпоста-Р», говорит он. Передача первых серийных машин в войска возможна в конце 2020 – начале 2021 г., считает человек, близкий к Минобороны.

«Форпост-Р» – «русифицированная» модификация БЛА «Форпост», лицензионной копии израильского БПЛА Searcher MkII, собираемой на УЗГА из комплектов израильской компании IAI с 2010 г. По словам источника в Минобороны, в новом «Форпосте» от предыдущей модификации остались только внешние обводы, а вся электронная компонентная база, аппаратура связи, программное обеспечение и двигатели заменены на российские аналоги. Главное, что на «Форпосте-Р» установлена российская гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС) наблюдения, отмечает человек, близкий к военному ведомству: по результатам войны в Сирии было установлено, что израильская ГОЭС MOSP-3000 устарела и не отвечает требуемым характеристикам. Ей на замену было создано два типа ГОЭС – ГОЭС-4 (разработана в НПП «Авиационная и морская электроника») и ГОЭС-540 (разработка Уральского оптико-механического завода). Обе получились компактными, что позволило сохранить массу БЛА в пределах 500 кг, говорит человек в авиапромышленности. Поставляемые Минобороны «Форпосты-Р» планируется оснащать именно ГОЭС-540, утверждает он. ГОЭС-4 в перспективе может быть использована для поставок инозаказчикам.

Ранее по теме: Закрыта разработка самого большого военного беспилотника России

Криворучко также заявил о заключении в декабре 2019 г. контракта на опытно-конструкторские работы по созданию разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус». Это аппарат весом 6 т и «большой продолжительности полета [до суток], нового поколения, оснащенный комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способный взаимодействовать с пилотируемыми аппаратами», сказал замминистра.

По итогам эксплуатации, в том числе в Сирии, военные выявили наиболее необходимые им БЛА, в их числе оказался и «Форпост», говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. УЗГА удалось в условиях санкционных рисков решить проблемы импортозамещения для «Форпоста». Высотный аппарат большой продолжительности полета с ударными функциями, такой как «Альтиус», тоже остро необходим военным, но его разработка может занять несколько лет, говорит эксперт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.