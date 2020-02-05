Завод УЗГА получил заказы на военные беспилотники на сумму более 30 млрд рублей

«Форпост-Р» – «русифицированная» модификация БЛА «Форпост», лицензионной копии израильского БПЛА Searcher MkII, собираемой на УЗГА из комплектов израильской компании IAI с 2010 г. По словам источника в Минобороны, в новом «Форпосте» от предыдущей модификации остались только внешние обводы, а вся электронная компонентная база, аппаратура связи, программное обеспечение и двигатели заменены на российские аналоги. Главное, что на «Форпосте-Р» установлена российская гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС) наблюдения, отмечает человек, близкий к военному ведомству: по результатам войны в Сирии было установлено, что израильская ГОЭС MOSP-3000 устарела и не отвечает требуемым характеристикам. Ей на замену было создано два типа ГОЭС – ГОЭС-4 (разработана в НПП «Авиационная и морская электроника») и ГОЭС-540 (разработка Уральского оптико-механического завода). Обе получились компактными, что позволило сохранить массу БЛА в пределах 500 кг, говорит человек в авиапромышленности. Поставляемые Минобороны «Форпосты-Р» планируется оснащать именно ГОЭС-540, утверждает он. ГОЭС-4 в перспективе может быть использована для поставок инозаказчикам.