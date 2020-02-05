Завод УЗГА получил заказы на военные беспилотники на сумму более 30 млрд рублей
Минобороны заключило контракты с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА, принадлежит дружественным «Ростеху» акционерам) крупные контракты на разработку и поставку больших беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Как говорится в сообщении департамента информации Минобороны, об этом в среду при посещении УЗГА заявил замминистра обороны Алексей Криворучко. По его словам, в декабре 2019 г. был подписан контракт на 10 комплексов с БЛА «Форпост-Р». Он уточнил, что этап заводских испытаний БЛА уже завершен, а в данный момент разрабатывается программа его государственных испытаний. В 2020 г. ведомство планирует заключить сделку на поставку еще 18 таких комплексов.
Два контракта загрузят УЗГА на всю госпрограмму вооружения до 2027 г., говорит источник «Ведомостей» в авиапромышленности: всего военные получат 28 станций управления и 84 беспилотника на сумму около 30 млрд руб. В ходе заводских испытаний БЛА во второй половине 2019 г. летный образец совершил свыше десятка полетов, подтвердив характеристики, программа госиспытаний рассчитана на несколько месяцев, а по их окончании УЗГА приступит к серийному производству «Форпоста-Р», говорит он. Передача первых серийных машин в войска возможна в конце 2020 – начале 2021 г., считает человек, близкий к Минобороны.
«Форпост-Р» – «русифицированная» модификация БЛА «Форпост», лицензионной копии израильского БПЛА Searcher MkII, собираемой на УЗГА из комплектов израильской компании IAI с 2010 г. По словам источника в Минобороны, в новом «Форпосте» от предыдущей модификации остались только внешние обводы, а вся электронная компонентная база, аппаратура связи, программное обеспечение и двигатели заменены на российские аналоги. Главное, что на «Форпосте-Р» установлена российская гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС) наблюдения, отмечает человек, близкий к военному ведомству: по результатам войны в Сирии было установлено, что израильская ГОЭС MOSP-3000 устарела и не отвечает требуемым характеристикам. Ей на замену было создано два типа ГОЭС – ГОЭС-4 (разработана в НПП «Авиационная и морская электроника») и ГОЭС-540 (разработка Уральского оптико-механического завода). Обе получились компактными, что позволило сохранить массу БЛА в пределах 500 кг, говорит человек в авиапромышленности. Поставляемые Минобороны «Форпосты-Р» планируется оснащать именно ГОЭС-540, утверждает он. ГОЭС-4 в перспективе может быть использована для поставок инозаказчикам.
Криворучко также заявил о заключении в декабре 2019 г. контракта на опытно-конструкторские работы по созданию разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус». Это аппарат весом 6 т и «большой продолжительности полета [до суток], нового поколения, оснащенный комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способный взаимодействовать с пилотируемыми аппаратами», сказал замминистра.
По итогам эксплуатации, в том числе в Сирии, военные выявили наиболее необходимые им БЛА, в их числе оказался и «Форпост», говорит редактор портала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. УЗГА удалось в условиях санкционных рисков решить проблемы импортозамещения для «Форпоста». Высотный аппарат большой продолжительности полета с ударными функциями, такой как «Альтиус», тоже остро необходим военным, но его разработка может занять несколько лет, говорит эксперт.