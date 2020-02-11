Дела по экономическим статьям могут передать судам присяжных
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести и преступлениях в сфере предпринимательской деятельности – если материалы не содержат сведений, составляющих гостайну, заявил во вторник председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он считает возможным и ввести институт следственных судей, уполномоченных рассматривать жалобы на действия следователей и ходатайства о следственных действиях, а также выносить решения об избрании меры пресечения.
Пока это его собственные предложения – для обсуждения, предупредил Лебедев: «Но я их делал осмысленно, на основе анализа судебной практики, судебной статистики и правоприменительной деятельности». Есть поручение президента, продолжал он, подумать о расширении списка составов преступлений, дела по которым подсудны суду присяжных, и о целесообразности института следственного судьи. Предложения будут сформулированы и представлены в Кремль, обещал он, они носят концептуальный характер, а потому должны воплощаться действиями всех властей вместе, и судебной, и исполнительной, и законодательной, а это редкий случай. Лебедев напомнил: подготовленный Верховным судом Кодекс административного судопроизводства ждал принятия 20 лет.