Общество

Применение к бизнесменам уголовной статьи о преступном сообществе могут ограничить

Предложенный кремлевскими юристами вариант проблемы не решит, предупреждают эксперты
Анастасия Корня
Исключить применение к экономическим преступлениям ст. 210 президент Владимир Путин поручил по итогам прямой линии 20 июня 2019 г. Срок исполнения поручения истек в августе /Андрей Гордеев / Ведомости

Применение к предпринимателям ст. 210 УК об организации преступного сообщества могут ограничить, сообщил во вторник на заседании клуба им. Замятнина зампред Верховного суда Владимир Давыдов. По его словам, такие поправки разработала администрация президента. Полностью исключить применение ст. 210 к бизнесменам было бы опрометчиво, считают в суде, так как невозможно исключить случаи, когда легальная деятельность является прикрытием для преступления.

«Можно попытаться сформулировать норму о нераспространении ст. 210 на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, не имеющую отношения к преступной профессиональной деятельности, при отсутствии доказанности умысла в совершении преступления в составе преступного сообщества, – пояснил Давыдов. – Организационно-правовая и штатная структуры экономического субъекта сами по себе в принципе не могут учитываться при квалификации действий по ст. 210».

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