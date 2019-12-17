Применение к бизнесменам уголовной статьи о преступном сообществе могут ограничить

«Можно попытаться сформулировать норму о нераспространении ст. 210 на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую деятельность, не имеющую отношения к преступной профессиональной деятельности, при отсутствии доказанности умысла в совершении преступления в составе преступного сообщества, – пояснил Давыдов. – Организационно-правовая и штатная структуры экономического субъекта сами по себе в принципе не могут учитываться при квалификации действий по ст. 210».