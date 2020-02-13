Президент США Дональд Трамп ищет переговорщика по разоружению
Администрация президента США Дональда Трампа ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на бывших американских чиновников. Кандидата ищут с прошлого года. Среди претендентов назывались старший советник президента США по вопросам сокращения ядерного оружия и стратегического вооружения Ричард Берт, помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли и занимавший должность помощника президента США по национальной безопасности при Джордже Буше-младшем Стивен Хэдли.
Поиски посланника могут задержать продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Однако возможно, что именно этого Трамп и добивается, пишет Politico: по мнению президента, договор невыгоден США, так как под него не подпадает тактическое ядерное оружие, которого у России много. Кроме того, Трамп настаивает, чтобы в договор помимо США и России вошел Китай. Вовлечением Пекина тоже может заняться новый спецпосланник. Включение в систему контроля над вооружениями других стран – это похвальная цель, но до того, как истечет срок действия СНВ-3, США уже не успеют заключить новую сделку с Россией и Китаем, который вообще в этом не заинтересован, приводит Politico мнение исполнительного директора Ассоциации контроля над вооружениями Дарила Кимбалла. По его словам, эксперты обеспокоены тем, что «такой подход может объясняться просто некомпетентностью и хаосом внутри администрации президента». Когда президент России Владимир Путин впервые заговорил с Трампом о продлении СНВ-3, американскому лидеру пришлось взять перерыв, чтобы выяснить у советников, что это такое, напоминает Reuters. Некоторые советники Трампа считают, что с продлением договора лучше подождать и использовать создавшийся вакуум как рычаг давления на Россию. Наконец, возможно, Трамп не хочет продлять СНВ-3, просто потому что он не принимает никаких договоров, заключенных при президентстве Барака Обамы.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен говорил о том, что Вашингтон готов начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями. Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 г. Он был подписан США и Россией в 2010 г. СНВ-3 может быть продлен по обоюдному согласию сторон, но не больше чем на пять лет – до 2026 г. Politico отмечает, что на Трампа оказывают давление американский конгресс, Пентагон, российское руководство и международные союзники, призывая как можно скорее договориться о продлении договора. За продление выступает Пентагон: по словам заместителя командующего стратегическим командованием ВС США Дэвида Крита, он «обеспечивает нам хоть какую то гарантию того, что их ядерный потенциал чем-то ограничен».
То, что Трамп ищет спецпосланника, – хороший знак, значит, он начал практически смотреть на этот вопрос, полагает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов: «Если, конечно, этим посланником не окажется кто-то вроде [бывшего советника президента по нацбезопасности Джона] Болтона. Сам Трамп считает этот договор плохим для США, хотя ничего в этом не понимает». Схема с включением Китая абсолютно нежизнеспособна, уверен эксперт. По его словам, «для тех советников Трампа, которые что-то действительно понимают – а таких осталось немного, – а также для Пентагона договор важен не сам по себе, а как гарантия транспарентности, на основе которой можно будет начать переговоры уже о новом договоре. Он должен будет затрагивать те новейшие системы, о которых Путин говорил в марте 2018 г. и которые до сих пор активно обсуждаются и на Западе, и у нас. Поэтому для США гораздо важнее получить обязательство от России, что за период продления СНВ-3 такие переговоры действительно будут начаты. А Россия в последние годы от этого как раз отказывалась, ссылаясь на американскую систему ПРО, деятельность НАТО и даже на антироссийские санкции».