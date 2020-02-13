Президент США Дональд Трамп ищет переговорщика по разоружению

То, что Трамп ищет спецпосланника, – хороший знак, значит, он начал практически смотреть на этот вопрос, полагает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов: «Если, конечно, этим посланником не окажется кто-то вроде [бывшего советника президента по нацбезопасности Джона] Болтона. Сам Трамп считает этот договор плохим для США, хотя ничего в этом не понимает». Схема с включением Китая абсолютно нежизнеспособна, уверен эксперт. По его словам, «для тех советников Трампа, которые что-то действительно понимают – а таких осталось немного, – а также для Пентагона договор важен не сам по себе, а как гарантия транспарентности, на основе которой можно будет начать переговоры уже о новом договоре. Он должен будет затрагивать те новейшие системы, о которых Путин говорил в марте 2018 г. и которые до сих пор активно обсуждаются и на Западе, и у нас. Поэтому для США гораздо важнее получить обязательство от России, что за период продления СНВ-3 такие переговоры действительно будут начаты. А Россия в последние годы от этого как раз отказывалась, ссылаясь на американскую систему ПРО, деятельность НАТО и даже на антироссийские санкции».