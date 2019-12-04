Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3
Включение новейших российских вооружений – межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» и гиперзвукового блока для МБР «Авангард» – не потребует новой процедуры ратификации Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают эксперты Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. К таким же выводам пришли эксперты фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы», сообщил на заседании наблюдательного совета Люксембургского форума его президент Вячеслав Кантор. По его словам, для включения в договор СНВ-3 этих вооружений не потребуется новой процедуры ратификации: «Уже имеющийся в нем перечень всех типов вооружений сторон будет дополнен».
Другие новые типы вооружений, о которых в 2018 г. объявил президент Владимир Путин, не подпадают под действие СНВ-3. Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал» может попасть в этот класс, только если его носителем станет бомбардировщик дальнего действия, однако такие планы пока не заявлены. По оценкам специалистов фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы», эти новые ракеты, как и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон», могут быть поставлены на вооружение уже после 2026 г. – срока, до которого может быть продлен договор СНВ-3
В ноябре американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить новый договор по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, и с другими государствами. США «стремятся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, с кем-то еще», прокомментировал тогда Трамп окончание срока действия СНВ-3 в 2021 г. Однако о продлении его действия он не говорил. Эксперты Люксембургского форума, в свою очередь, пришли к выводу, что Россия и США должны сначала договориться о двустороннем формате, а уже затем предлагать Китаю возможные варианты сотрудничества по контролю ядерных вооружений с учетом его традиционной закрытости в этой сфере. Среди рекомендаций участников форума – настаивать на продлении СНВ-3, в случае же прекращения его действия рекомендовать США и России сохранить ряд положений из этого договора.
Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 г. Он был подписан США и Россией в 2010 г. СНВ-3 может быть продлен по обоюдному согласию сторон, но не больше чем на пять лет (до 2026 г.).