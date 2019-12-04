Часть новых российских вооружений может быть учтена в договоре СНВ-3

В ноябре американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить новый договор по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, а также, возможно, и с другими государствами. США «стремятся к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, с кем-то еще», прокомментировал тогда Трамп окончание срока действия СНВ-3 в 2021 г. Однако о продлении его действия он не говорил. Эксперты Люксембургского форума, в свою очередь, пришли к выводу, что Россия и США должны сначала договориться о двустороннем формате, а уже затем предлагать Китаю возможные варианты сотрудничества по контролю ядерных вооружений с учетом его традиционной закрытости в этой сфере. Среди рекомендаций участников форума – настаивать на продлении СНВ-3, в случае же прекращения его действия рекомендовать США и России сохранить ряд положений из этого договора.