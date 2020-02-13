Число поправок к Конституции еще может увеличиться

На встрече в основном обсуждались дополнительные инициативы по социально значимым и политико-идеологическим поправкам, тогда как вопросы полномочий и баланса властей практически не звучали, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Соответственно, можно считать, что работа над блоком поправок про организацию власти в целом завершена и на принятие пойдет то, что наметил комитет Госдумы». Из других поправок шансы на принятие имеют прежде всего социальные, касающиеся индексации зарплат, семейной и молодежной политики, роли науки и культуры, экологической повестки и волонтерства, предполагает эксперт: «Все эти поправки могут повысить готовность поддержать конституционную реформу в различных социальных группах, обеспечить дополнительную мобилизацию на общероссийское голосование». А вот с предложением о статусе страны-победительницы возникает вопрос о процедурах правки преамбулы, которые нигде не закреплены, говорит Бадовский: «Кроме того, если пойти сейчас на «распаковку» возможности вносить поправки в преамбулу, то возникнет еще много других идеологических инициатив, причем не всегда консенсусных, в отличие от закрепления упоминания о Победе».