Число поправок к Конституции еще может увеличиться
Порядок принятия предложенных Владимиром Путиным поправок к Конституции в целом определен, но перечень конкретных изменений еще может расшириться. Это стало ясно по итогам прошедшей в четверг встречи президента с членами рабочей группы по подготовке поправок.
О процедуре проведения общенародного голосования по поправкам рассказал председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Оно пройдет после принятия закона о поправках Госдумой и Совфедом и одобрения его как минимум двумя третями региональных парламентов. За основу будет взят закон о выборах президента, но порядок голосования будет закреплен в самом законе о поправках, в его второй статье (в первой статье содержится текст поправок). Она вступит в силу после подписания закона президентом, что даст возможность провести голосование. И уже в зависимости от его результатов должна вступить в силу статья 2 – для этого, как пояснил Клишас, президенту потребуется подписать специальный указ о включении поправок в текст Конституции.
Путин сказал, что согласится с любой схемой, предложенной специалистами, и сообщил, что голосование пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным. Выступившие после этого члены рабочей группы в основном предлагали свои поправки, но реакция президента была неодинаковой. Например, идею вписать в Конституцию регулярную индексацию не только пенсий, но и зарплат он однозначно поддержал. Предложение ввести «запрет на отчуждение территорий России» и даже на ведение переговоров по этому вопросу в целом одобрил, попросив юристов «сформулировать это должным образом». По поводу инициативы закрепить в преамбуле статус России как державы – победительницы во Второй мировой войне сказал, что не уверен, нужно ли это делать именно в Конституции. А вот предложение заменить консультации президента с Совфедом при назначении силовиков на «дачу согласия» отверг.
Оптимальная дата для голосования по поправкам – в апреле, сказала «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова: это позволит не смешивать конституционную кампанию с подготовкой к сентябрьским выборам в регионах. По ее оценке, бюджет голосования может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов (в 2018 г. они обошлись более чем в 14 млрд руб.), хотя нынешняя кампания пройдет в сокращенном виде – например, без этапов сбора подписей или регистрации кандидатов. Что же касается агитации за поправки или против, то ЦИК предлагает «не регламентировать агитацию, иначе мы завязнем в бюрократических процедурах», добавила председатель ЦИК.
Разъяснения о процедуре общероссийского голосования полной ясности не внесли, считает бывший председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов: «Для чего закон об этом голосовании нужно включать в закон о поправке в Конституцию, хотя порядок принятия поправок прописан в самой Конституции и в специальном законе? Можно было сделать гораздо проще и так, чтобы и в дальнейшем процедуру голосования можно было использовать». По его мнению, следовало принять отдельный закон об общероссийском голосовании для закрепления новой формы народовластия. Юридического значения оно в любом случае не имеет, а имеет символическое и политическое, отмечает эксперт: «Закон о порядке принятия и вступления в силу поправок в Конституцию не предполагает никакого президентского указа. А вмещать это все в один закон слишком запутанно».
На встрече в основном обсуждались дополнительные инициативы по социально значимым и политико-идеологическим поправкам, тогда как вопросы полномочий и баланса властей практически не звучали, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Соответственно, можно считать, что работа над блоком поправок про организацию власти в целом завершена и на принятие пойдет то, что наметил комитет Госдумы». Из других поправок шансы на принятие имеют прежде всего социальные, касающиеся индексации зарплат, семейной и молодежной политики, роли науки и культуры, экологической повестки и волонтерства, предполагает эксперт: «Все эти поправки могут повысить готовность поддержать конституционную реформу в различных социальных группах, обеспечить дополнительную мобилизацию на общероссийское голосование». А вот с предложением о статусе страны-победительницы возникает вопрос о процедурах правки преамбулы, которые нигде не закреплены, говорит Бадовский: «Кроме того, если пойти сейчас на «распаковку» возможности вносить поправки в преамбулу, то возникнет еще много других идеологических инициатив, причем не всегда консенсусных, в отличие от закрепления упоминания о Победе».