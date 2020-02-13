Памфилова назвала возможную стоимость голосования по поправкам в Конституцию

«Бюджет общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть сопоставим со стоимостью президентских выборов», – заявила «Ведомостям» председатель ЦИК Элла Памфилова. Кампания по выборам президента, согласно отчету ЦИК, обошлась более чем в 14 млрд руб. «Хотя уже понятно, что общероссийское голосование будет проходить в сокращенном виде – без таких этапов, как сбор подписей или регистрация кандидатов, но следует учитывать необходимость донести до избирателя объемное содержание поправок всеми доступными способами», – объяснила Памфилова. Формулировка вопросов голосования – это прерогатива законодателя, но по количеству обсуждаемых поправок уже понятно, что все они в бюллетень не попадут, уточнила она. Поэтому следует использовать мобильное приложение и другие возможные способы информирования россиян – потенциальных участников голосования в стране (в общей сложности около 108,5 млн человек). Что касается вопросов агитации за поправки в Конституцию или против, то «мое предложение – не регламентировать агитацию, иначе мы завязнем в бюрократических процедурах», сказала председатель ЦИК. Но это пока только предложение, окончательное решение за законодателем.