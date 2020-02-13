Путин встретился с рабочей группой по изменению Конституции. Главное
Президент Владимир Путин 13 февраля встретился с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. В нее вошли политики, ученые, спортсмены, деятели культуры и общественные деятели. Среди них олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев, хирург Леонид Рошаль. Сопредседателями группы являются сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
Вот что обсуждалось на встрече.
Рабочая группа предложила организовать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на основе закона о выборах президента и попросила Путина в ближайшее время подписать распоряжение, согласно которому Центризбирком начнет готовиться к голосованию.
Голосование пройдет в будний день, который будет объявлен выходным. Путин подчеркнул, что этот выходной россиянам не придется отрабатывать.
Текст поправок и порядок голосования предлагается закрепить в одном законе. Путин согласился, но подчеркнул, что поправки должны вступить в силу только в случае одобрения их на голосовании.
Президент согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы.
Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле к Конституции статус России как державы-победительницы. Путин заявил, что понимает позицию Пушкова и поддерживает ее, но не уверен, что этот пункт нужно включать в Основной закон.
Депутат Ольга Баталина предложила дополнить полномочия правительства пунктом о поддержке, укреплении и защите семьи и традиционных семейных ценностей. Путин согласился, что стоит обдумать этот вопрос. Он также заявил, что неправильно говорить о семье как о союзе мужчины и женщины, потому что бывают неполные семьи. При этом президент добавил: «Пока я президент, у нас не будет "родителя №1" или "родителя №2", будет папа и мама».
Путин поддержал предложение включить в Конституцию отдельное положение о парламентском контроле.
Президент выступил против того, чтобы сделать для лиц, имевших гражданство бывших советских республик, исключение из требования о единственном — российском — гражданстве для кандидатов в президенты. Это предложила Елена Альшанская, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Гендиректор группы компаний Info Watch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская высказалась за то, чтобы в ведении федерального центра находились информационные технологии и оборот данных. Путин отметил, что это очень важная тема.
Владимир Машков, актер театра и кино, художественный руководитель театра Олега Табакова, предложил ввести запрет на отчуждение территорий России – чтобы даже вести переговоры об этом было нельзя. Путину идея понравилась, он предложил обсудить ее с юристами.
Поступали и другие предложения, например, отметить в Основном законе важность волонтерской деятельности, усилить роль русского языка, вручать Конституцию вместе с паспортом гражданина России в 14 лет. Писатель Захар Прилепин предложил закрепить в Конституции то, что Россия — ядерная держава (Путин усомнился в необходимости такой правки).