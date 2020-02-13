Путин встретился с рабочей группой по изменению Конституции. Главное

Депутат Ольга Баталина предложила дополнить полномочия правительства пунктом о поддержке, укреплении и защите семьи и традиционных семейных ценностей. Путин согласился, что стоит обдумать этот вопрос. Он также заявил, что неправильно говорить о семье как о союзе мужчины и женщины, потому что бывают неполные семьи. При этом президент добавил: «Пока я президент, у нас не будет "родителя №1" или "родителя №2", будет папа и мама».