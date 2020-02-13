Минобороны определилось с планами развития танковых войск

По словам человека, близкого к Минобороны России, всего ведомство в 2017–2019 гг. заключило три контракта на танки Т-90М (шифр опытно-конструкторской работы «Прорыв-3») объемом свыше 160 машин. Первые два контракта подразумевали поставку 60 машин в 2018–2019 гг. (из которых 10 должно было быть построено заново, а еще 50 единиц Т-90 ранних модификаций модернизировано до уровня Т-90М), оставшийся – самый крупный – предполагал выполнение заказа на модернизацию стоящих на вооружении Т-90А до уровня Т-90М. Сроки сдвинулись по объективным причинам, говорит сотрудник в промышленности. Прежде всего, было необходимо доработать систему управления огнем и сопровождения цели, а также испытать башенный модуль с новой динамической защитой, что является главным отличием Т-90М, значительно повышающим его защищенность. Сейчас проблемы решены, танк считается получившим разрешение на серийное производство и уже серийно производится, утверждает собеседник «Ведомостей». В 2020 г. военные смогут получить не менее 15 Т-90М, считает он.