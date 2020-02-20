Управляющий за $33,5 млн. Как Мишустин оказался совладельцем бизнеса UFG

Свои доли Мишустин получил от других партнеров: большую их часть ему передал Борис Федоров, рассказывают собеседники «Ведомостей», Райан и Феннер также поделились небольшими частями своих долей. Федоров считал, что мотивировать всех партнеров нужно в равной степени, поэтому и поделился долей с Мишустиным, рассказывает близкий к UFG человек. Кроме того, Райан и Феннер планировали постепенно остаться только в инвестиционных комитетах, а все управление передать Мишустину и Федорову. «Мы с Борисом думали, что компания будет под его контролем, а я буду его партнером, буду работать из Америки и иногда приезжать», – рассказывал Райан «Ведомостям». Партнеры не раскрывали размеров своих долей в UFG, но Райан говорил «Ведомостям», что контроль в компании принадлежал ему и Федорову. После скоропостижной смерти Бориса Федоорова в ноябре 2008 г. его доли перешли к наследникам. Часть их долей UFG впоследствии выкупила, а от остального они получают пассивный доход, говорит человек, близкий к UFG.