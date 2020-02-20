СКР заподозрил бывшую помощницу Силуанова в получении взятки турпутевками
Бывшую помощницу бывшего вице-премьера Антона Силуанова Анастасию Алексееву обвинили в получении взяток в виде путевок, рассказал следователь СКР на заседании Басманного суда Москвы, сообщает «Интерфакс». По его словам, Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн руб. в Таиланд и Доминикану.
Фабула дела до конца не ясна. Из сообщения «Интерфакса» следует, что Алексеева получила взятку от двух граждан России – Якушкина и Белоножки (их имена в сообщении «Интерфакса» не приводятся). Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор, он был задержан вместе с Алексеевой.
Сегодня, 20 февраля, Басманный суд рассматривает вопрос об аресте Спектора и Алексеевой.
Спектор в 2016 г. занимал должность председателя совета директоров группы ОАО «Медполимер», сообщает «Интерфакс». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Спектор изобрел и запатентовал в России лекарство от онкозаболеваний.
Алексеева была сотрудником секретариата Антона Силуанова в аппарате правительства, когда он был не только министром финансов, но и первым вице-премьером. Контакты Алексеевой есть в списке руководящих сотрудников аппарата правительства (копия документа есть у «Ведомостей»). До мая 2018 г. Алексеева была сотрудником секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщал РБК. По данным источников издания, в ноябре 2018 г. Алексееву уволили из правительства из-за передачи третьим лицам служебной информации. «Ведомости» запросили комментарий правительства и Силуанова.
«Ведомости» запросили комментарий правительства и Силуанова.