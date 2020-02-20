СКР заподозрил бывшую помощницу Силуанова в получении взятки турпутевками

Алексеева была сотрудником секретариата Антона Силуанова в аппарате правительства, когда он был не только министром финансов, но и первым вице-премьером. Контакты Алексеевой есть в списке руководящих сотрудников аппарата правительства (копия документа есть у «Ведомостей»). До мая 2018 г. Алексеева была сотрудником секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщал РБК. По данным источников издания, в ноябре 2018 г. Алексееву уволили из правительства из-за передачи третьим лицам служебной информации. «Ведомости» запросили комментарий правительства и Силуанова.